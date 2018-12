Ultime Notizie Roma del 10-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la conferenza dei sindaci della città metropolitana di Torino ha provato con 177 di 8 astenuti un voto contrario la mozione delle opposizioni di centro-destra e centro-sinistra a favore della torino-lione la TAV la sindaca metropolitana Chiara appendino non ha partecipato al voto il documento impegna la sindaca riconoscere i benefici dell’ opera per l’intero territorio metropolitano che svolgere ogni azione finalizzata sostenerne e la realizzazione nei tempi previsti la cronaca le forze dell’ordine hanno fermato altre due persone oltre al minore che secondo testimone ha spruzzato lo spray urticante nella discoteca di Corinaldo anche nei loro confronti l’accusa ipotizzata quella di possesso di droga ma non è escluso che possa cambiare nelle prossime ore l’ipotesi che sta prendendo piede tra gli investigatori è che alla locanda Azzurra fosse presente una banda di giovani dedita alle rapine nei confronti dei coetanei e che potrebbe avere utilizzato lo stratagemma dello spray urticante per coprirsi la fugase oggi Maxi intervento del 118 causato proprio dall’uso di un ape peperoncino a Pavia all’interno di una scuola superiore le ambulanze sono giunto in un istituto tecnico e i sanitari hanno Soccorso 2 15 anni mentre sono 30 i ragazzi portati in ospedale in codice verde per essere poi ancora cronaca in chiusura due persone sono morte in seguito ad un incendio che si è sviluppato in uno scantinato di un edificio a Reggio Emilia Oltre alle 2:00 vittime due tono di magrebini sono rimaste intossicate 38 persone quanto deve fare una bambina ha avuto necessità della camera iperbarica un’altra bimba di 3 anni è stata invece il trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano Cila di condizioni Altre 11 persone sono ricoverato in osservazione in ospedale protetta la comunità marocchina Sono vittime del degrado è tutto grazie per averci seguito lei non sta tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa