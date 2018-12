Ultime Notizie Roma del 10-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno fiscale con i cittadini la vera Alleanza ha detto il premier Giuseppe Conte oggi ai sindacati sottolineando che il governo non sarà tollerante sull’evasione insistere sul piano del rigore e a beneficio della collettività giunto confermando l’intenzione di tagliare le pensioni d’oro come misura di equità sociale a che ora la procura di Firenze hai messo due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori Nei riguardi di due medici che risultano indagati per il reato di omicidio colposo si tratterebbe di due professionisti che lavorano in strutture pubbliche incaricati di certificare l’idoneità sportiva una consegna a Firenze l’altra con sede a Cagliari Astori è morto nel ritiro dei Viola a Udine il 4 marzo scorso andiamo a Roma Siamo state strappate dalla selciate rubate nella notte o 20 pietre d’inciampo installato in via Madonna dei Monti 82 e realizzate dallatedesco Gunter demnig in memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento lo rivela l’associazione arteinmemoria le pietre rubate dedicate a 20 membri della famiglia di consiglio erano stato installato il 9 gennaio 2012 una ricerca dell’agenzia Unione Europea per i diritti fondamentali rivela intanto che sale e arriva al 81% + 14% sul 2012 la percentuale degli ebrei italiani convinti che l’antisemitismo sia aumentato negli ultimi sei anni che ci sono l’ultima notizia Teresa me intende chiedere il rinvio del voto di Westminster su l’accordo per la brexit e tornare a Bruxelles per cercare di ottenere un supplemento negoziare in particolare di spingere il desktop in contattato meccanismo sul confine irlandese lo scrive su Twitter uno dei sottosegretari del governo in attesa delle comunicazioni ufficiali della premier ha la camera di comuni non abbiamo più un governo funzionante replica leader laburista corbin alla preannuncio di Trilli o è tutto grazie per averci seguito le news attorno a me la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa