Ultime Notizie Roma del 10-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politica un’apertura il nostro obiettivo è un patto fiscale con i cittadini una vera Alleanza ha detto il premier Giuseppe Conte oggi ai sindacati sottolineando che il governo non sarà tollerante sull’evasione insistere sul piano del rigore a beneficio della collettività giunto confermando l’intenzione di tagliare le pensioni d’oro come misura di equità sociale andiamo a Torino la conferenza dei sindaci della città metropolitana ha provato con 177 th8 ottenuti un voto contrario la musica di L’opposizione di centro-destra e centro-sinistra per il sia la torino-lione la tab la sindaca appendino non ha partecipato al voto il documento la impegna a riconoscere i benefici dell’ opera per l’intero territorio metropolitane a svolgere ogni azione finalizzata a sostenere la realizzazione nei tempi previsti è un tema di visiva aspettiamo l’analisi costi-benefici chi ce l’hasindacato ha fatto giustizia su cosa pensa davvero la comunità replica il Presidente della Regione chiamparino la cronaca le forze dell’ordine hanno fermato altre due persone oltre al minore che seconda testimonia usato lo spray urticante nella discoteca di Corinaldo anche nei loro confronti l’accusa ipotizzata è quella di possesso di droga ma non è escluso che possa cambiare nelle prossime ore si può ti si che sta prendendo piede tra gli investigatori è che alla locanda Azzurra fosse presente una banda di giovani dedita alle rapine nei confronti dei coetanei e che potrebbe avere utilizzato lo stratagemma dello spray urticante per coprirsi la fuga per il Ministro dell’Interno Matteo Salvini chi abusa dello spray arrestato Corona chiusura due persone sono morte in seguito ad un incendio che si è sviluppato in uno scantinato di un edificio a Reggio Emilia Oltre alle 2:00 vittime del torneo di magrebini sono rimasti intossicati e 38 persone quattro delle quali per cui la bambina ha avuto necessità della camera iperbarica un’altra bimba di 3 anni è stato invece trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni Altre 11 persone sono ricoverati inBacioni in ospedale protesta la comunità marocchina Sono vittime scrive del degrado e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

