Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora lavoro di una buona giornata da Francesco Vitale riprenderanno alle 9 i lavori della commissione bilancio del Senato sulla manovra ieri notte le prime proiezioni di proposte dai senatori dai fondi per i corsi anti bullismo all’equiparazione dei monopattini in bici fino al raddoppio dei fondi aggiuntivi per le borse di studio universitarie il premier Conte apre la richiesta del PD di una nuova agenda 2020 sia la verifica di governo che dovrà indicare un cronoprogramma fino al 2023 denunciano solo due letture in Parlamento ma insorgono fico tempi troppo stretti dice e casellati che chiede che il governo rispetti la centralità delle camere una perso i contatti Radio con un aereo militare che stava Trasporta persone verso l’Atlantico a bordo del velivolo un Hercules c-130 viaggiavano 17 membri dell’equipaggio 21 passeggeri inclusi tre civili l’aereo era Decollato ieri alle 16:55 ora localemeridionale di puntarenas a 3000 km da Santiago alle 18:13 il contatto radio è stato perso un accordo per lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia e lo statuto speciale per il Don basta sono i risultati del vertice che Parigi ha partecipato al presidente russo Putin e quel l’ucraino Angeles Chi è quello francese Macron e la cancelliera tedesca Merkel e nel comunicato finale si annunciano il fuoco e la smobilitazione D’altronde entro marzo 2020 nuovo vertice del formaggio Normandia in programma fra 4 mesi che abbiamo argomento i democratici americani alla camera sono pronti a svelare gli articoli per impeachment contro il presidente Trump tra poche ore in una conferenza stampa nella macchina di Washington l’annuncio Sarà fatto da presidente della commissione giustizia ed al presidente della commissione intelligence adamski Parlamentari che hanno coordinato le indagini zona Casabianca arrivate che non c’è alcuna prova di illeciti da parte del presidente l’Ucraina fermato che non c’è stata alcuna pressione l’impeachment è un’ingiustizia un ingannoprecedenti è stata aperta un’inchiesta per la morte di 5 turisti investiti da un’eruzione cenere vapore del vulcano acari nella piccola White Island Nuova Zelanda per 8 persone si tengono le avverse condizioni Rendono le lesse al momento dell’esplosione sull’isola c’erano 47 persone e in molti si chiedono perché il tour sia stato autorizzato visto che già un da un mese livello di pericolosità del vulcano era stato innalzato la Russia presenterà ricorso invece incontro il bando da Olimpiadi e mondiali per i prossimi quattro anni deciso della wada l’agenzia mondiale antidoping positive chiede che ogni sanzione sia individuale il comitato esecutivo della wada ha preso la decisione dopo aver concluso che il Mosca ha manomesso i dati di laboratorio con prove false ed eliminando i file Collegati a te servito Being positive che avrebbero potuto aiutare a identificare i dopati una poesia di Hong Kong ha reso Noto di aver disinnescato due bombe di manifattura artigianale rinvenute ieri all’interno di una scuolaSono in corso le indagini per stabilire loro possibile collegamento alle turbolenze che da sei mesi stanno scuotendo la città i due ordini operativi e pronti per l’uso sono stati segnalati dal custode dei One college in piazza oggi per lo sciopero per l’ilva lo scontro con mittal riempiremo Roma promette Landini che dice sì alla presenza dello stato il negoziante solo all’inizio propongo l’ingresso di una partecipata pubblica dei suoi con te giovedì incontro sindacati commissari intanto parere favorevole del PM di Taranto una richiesta di proroga sull’uso di altoforno 2 sul fronte Alitalia se pensassi che non avesse speranze che sarà sempre un malato terminale per il primato della Spina dice il ministro dello sviluppo Patronelli al Financial Times attesa per l’incontro al mise con il supercommissario La grande i sindacati confermano lo sciopero di venerdì E questa era l’ultima notizia buona però Vi ascolto Lavinia può tornare alla regia noi ci risentiamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa