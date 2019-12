Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio stare appeso Non è nel mio carattere la forza ci viene da risultati a dirlo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in un’intervista al Corriere della Sera in cui fa il punto sui Cento giorni del governo giallorosso spiega che a gennaio più che di una verifica dell’ esecutivo ci sarà un rilancio e assicura dobbiamo e abbiamo idee gambe per portare a compimento questa stagione riformatrice dobbiamo lavorare tagliare ancora più le tasse ha detto e cambiamo argomento i lavoratori dell’ex Ilva si fermano per 32 ore sono pronti a raggiungere Roma per la manifestazione nazionale di CGIL CISL UIL su industria crescita e occupazione abbraccia diverse crisi industriali sono attesi migliaia di lavoratori da tutta Italia tra le vertenze anche quella dirtelo Smith Alcuni dipendenti sindacati che protestano contro nuovo piano industrialeche prevede ulteriori 4700 esuberi entro il 2023 per continuare a gestire lo stabilimento lo sciopero dei lavoratori dell’acciaieria di Taranto è partito alle 23 di lunedì 9 si conclude alle 7 di mercoledì un pc riempiremo Roma ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini alla vigilia della manifestazione nella giornata in cui premier Giuseppe Conte parlando dell’ex Silva aperto l’ingresso di aziende a partecipazione pubblica Cambiamo argomento l’aeronautica c-line ha detto di aver perso i contatti Radio con un aereo militare che stava trasportando 38 persone verso l’antartico a bordo del velivolo un Hercules c-130 viaggiavano 17 membri dell’equipaggio 21 passeggeri inclusi tre civili un nuovo aumento delle accise sui carburanti ma nessuna stretta sulle spese sanitarie che si potranno continua a portare in detrazione indipendentemente dal reddito e poi tassa sulla fortuna che sta al 20% Plastic TAC che viene rinviata luglio 2020 è che non si applicherà sul tetrapak prove che vale solo per i concessionaritrasporti una ferramenta al 3,5% sono le principali novità sulla manovra per rispetto da un nuovo pacchetto di modifiche che recepisce L’intesa della maggioranza raggiunta dopo il vertice di 14 ore DVD 6 dicembre la legge di bilancio Cambia ancora Dunque anche se in commissione al Senato il voto iniziato solo nella tarda serata di lunedì 9 dicembre nelle province di Roma e Latina Caserta in atto un’operazione di polizia giudiziaria nei confronti di un radicato sistema corruttivo dedicato a rilascio di false certificazioni mediche finalizzate ottenere indebitamente una serie di benefici relativi a pensioni di invalidità licenze di porto d’armi e permessi per destinatari di provvedimenti giudiziari l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina è condotta dal locale NAS Carabinieri ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari perquisizioni sequestri a carico di soggetti coinvolti nel sistema i particolari dell’operazione saranno Resi noti nel corso di una conferenza stampa presieduta dal Procuratore aggiunto di Latina Carlo la speranza che avrà luogo presso la sede del comando provinciale Carabinieri diPiazza della Libertà 48 alle ore 11:30 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

