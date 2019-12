Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio stare appeso Non è nel mio carattere la forza ci viene da risultati a dirlo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che non intervista al Corriere della Sera in questo punto se i primi Cento giorni del governo giallorosso spiega che gennaio più che di una verifica dell’ esecutivo ci saranno rilancio e assicura abbiamo idee gambe per portare a compimento questa stagione riformatrice dobbiamo lavorare per tagliare ancora più le ha detto che cambiamo argomento andiamo all’estero sparatoria all’ospedale di Ostrava nel Nordest della Repubblica Ceca su Twitter la pulizia parla di 4 morti 2 feriti gravi riferisce che Sono in corso le operazioni per trovare il responsabile anche il Ministro dell’Interno ha confermato che ci sono diverse vittime l’aeronautica c-line ha detto di aver perso i contatti Radio con un aereo militare che stava trasportando38 persone verso l’antartico a bordo del velivolo un Hercules c-130 Dove viaggiavano 17 membri di equipaggio e 21 passeggeri inclusi 3 CV ancora economia manovra 2020 un nuovo aumento delle accise sui carburanti ma nessuna stretta sulle spese sanitarie che si potranno continuare a portare in detrazione indipendentemente dal re e poi tassa sulla fortuna che stai al 20% Plastic tax che viene rinviata luglio 2020 che non si applicherà sul tetrapak Robin tax che vale solo per i concessionari dei trasporti Ma sarà aumentata al 3,5% sono le principali novità sulla manovra previsti dal nuovo pacchetto di modifiche che recepisce l’impresa della maggioranza raggiunta dopo il vertice di 14 ore di venerdì 6 dicembre la legge di bilancio Cambia ancora Dunque anche se in commissione al Senato il voto iniziato solo nella tarda serata di lunedì 9 dicembre ci spostiamo ora a Catanzaro la linea va al nostro Antonello Troya mercecirca €20000 è stata trovare sequestrata dai carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione due persone di 55 a 21 anni residenti nel catanzarese i militari nel corso di un aquilone hanno trovato in un deposito numero considerevole le persone denunciate non sono stato in grado di fornire indicazioni sulla provenienza del materiale di cui è in possesso Sono in corso accertamenti mirati ad arrivare Iper di ricettatori e a rintracciare i legittimi proprietari degli oggetti sequestrati È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa