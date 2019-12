Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio arcelormittal gli operai tornano in piazza Landini Riempiamo Roma lavoratori da Taranto Genova Novi Ligure il Racconigi Tutti schierati per il no agli esuberi dichiarati dalla multinazionale dell’acciaio ma non c’è solo Vitale migliaia da tutta Italia per chiedere di rimettere al centro il lavoro dicere Davide della piuma sono 160 i tavoli di crisi aperti e cambiamo argomento strage ospedale universitario di Ostrava nel nord della Repubblica Ceca dove sei persone sono rimaste uccise diverse ferite In seguito a una sparatoria a fornire il bilancio delle vittime è stato il Ministro dell’Interno Jack Jack mentre non è ancora Chiara la dinamica dell’accaduto quel che è certo è che il killer un uomo alto un metro e ottanta con un giubbotto rosso è in fuga l’ospedale è stato evacuato l’aeronautica cilena ha detto di aver perso i contatti Radio con un aereoperché stava trasportando 38 persone verso l’antartico a bordo del velivolo un Hercules c-130 viaggiavano 17 membri dell’equipaggio 21 passeggeri inclusi tre civili l’aereo era Decollato ieri alle 16:55 ora locale dalla città meridionale di puntarenas a 3000 km da Santiago a 18:13 in contatto radio è stato perso governo Conte manovra riforme per investimenti verifiche gennaio il paese chiede chiarezza oggi la commissione bilancio del Senato Esamina la manovra fico scrive casellati preoccupazione per i tempi dell’esame con te non subito dell’impegno di tutti fino al 2023 e al corriere Beach non starò appeso Bettini non possiamo stare sospesi tra Di Maio E Renzi la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati per concussione il procuratore aggiunto di Avellino Vincenzo D’Onofrio nell’ambito della stessa indagine che vede indagato l’ex capo degli ispettori del Ministero della Giustizia Andrea Nocera a cui Si contesta la corruzione in concorso lo rendono Notostampa indagati sempre per corruzione in concorso Anche l’ex senatore di Forza Italia Salvatore Laura è l’armatore Salvatore Di Leva su cui cellulare investigatori nell’ambito dell’indagine madre hanno inoculato il Trojan che ha consentito di intercettare la conversazione ritenuta chiave gli accertamenti sudano Apri ho passati per competenze a Roma Sono finalizzate ad accertare una presunta pressione esercitata sulle armature di Leva finalizzata a far riparare una barca per gite nel Golfo di proprietà di Pasquale Daniello vicesindaco di Piano di Sorrento nelle indagini risulta coinvolto anche l’ufficiale della Guardia di Finanza Gabriele Cesara E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa