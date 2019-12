Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sindacati in piazza oggi per lo sciopero per livello scontro con Vitale riempiremo Roma promettere alieni che dice sia la presenza dello Stato negoziato è solo all’inizio propongo un ingresso di una partecipata pubblica dice Conte incontro sindacati commissari intanto parere favorevole del PM di Taranto la richiesta di proroga sull’uso dell’altoforno due sul fronte all’Italia che pensassi che non avete speranze che sarà sempre malato terminale sarà il primo a staccare la spina del ministro dello sviluppo Patronelli al Financial Times attesa per incontro al mise con il supercommissario grandi sindacati confermano lo sciopero di venerdì un uomo è morto carbonizzato nella sua auto cisterna carica di gasolio che si è inviata dopo aver travolto un carrello di segnalazione lavori e poi un camion di alcuni operai che stavano effettuando dei lavori lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Padova est e ovest è rimasto ferito il conducente dell’autocarro travoltomentre i 7 operai sono usciti illesi nelle operazioni di soccorso rimasto ferito anche un vigile del fuoco l’autostrada è rimasta chiusa per alcune ore il premier Conte apre la richiesta del PD di una nuova agenda 2020 sia la verifica di governo che dovrà indicare un cronoprogramma fino al 2023 ma avverte dalle pagine del corsera stare appeso Non è nel mio carattere la forza ci viene lei risultati dobbiamo correre insieme mi dice invita tutti ad abbracciare questo spirito e pretendere da tutti un chiaro impegno riprendono Intanto i lavori della commissione bilancio del Senato sulla manovra per le prime approvazioni di proposta dei senatori dai fondi per i corsi anti bullismo all’equiparazione di monopattini elettrici alle bici fino al raddoppio dei fondi aggiuntivi per le borse di studio universitaria si annunciano solo direttore Parlamento ma insorgono Fico e casellati cilena ha perso i contatti Radio con un aereo militare che stava trasportando 38 persone verso l’antartico a bordo del velivolo un Hercules c-130 viaggiavano 17 membri dell’equipaggio 21 passeggeri inclusi tre civiliera Decollato ieri alle 16:55 ora locale dalla città meridionale di puntarenas a 3000 km da Santiago i democratici americani la camera sono pronti a svelare gli articoli per l’impeachment del presidente Trump tra poche ore in una conferenza stampa Washington l’annuncio Sarà fatto dalla presidente della commissione giustizia già ordinate dal presidente della commissione intelligenza ad amici i due Parlamentari che hanno coordinato le indagini ma la Casa Bianca ribatte che non c’è alcuna prova di illeciti da parte del presidente l’Ucraina ha affermato che non c’è stata alcuna pressione l’impeachment è un’ingiustizia senza precedenti è stata aperta un’inchiesta per martedì 5 turisti investiti dall’eruzione del vulcano vacari nella piccola White Island Nuova Zelanda per 8 persone si teme il peggio ma le avverse condizioni Rendono le ricerche complesse al momento dell’esplosione sull’isola c’erano 7 persone in molti si chiedono perché il tuo sia stato autorizzato visto che già da un mese livello di pericolosità era stato innalzato Cambiamo argomento il sindaco di Villa Literno Caserta è stato arrestato dai carabinieri nell’ambitoimmagini della procura di Napoli per corruzione falso ideologico in atti pubblici l’uomo è finito agli arresti domiciliari con lettere responsabile dell’ufficio tecnico del comune oggi funzionario nel vicino Comune di Frignano nell’inchiesta sono coinvolti anche i dipendenti del comune di fatti relativi a un permesso a costruire richiesta al Comune da due imprenditori arrestati per realizzare un centro turistico risalgono Alla primavera 2016 nel periodo pre e post elettorale quando il sindaco si era ricandidati riuscì ad assicurarsi il secondo mandato la Russia presenterà ricorso contro il bando da Olimpiadi mondiali per i prossimi quattro anni deciso dalla wada l’agenzia mondiale antidoping Putin dice Noris Nicoletti le chiede che ogni sanzione sia individuale il comitato esecutivo della vada preso la decisione dopo aver concluso che il Mosca ha manomesso i dati di laboratorio con prove false ed eliminando file Collegati a test antidoping che avrebbero potuto aiutare identificare i dopati e questa è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa