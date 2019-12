Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio e un Ben ritrovati dalla redazione da Francesco Vitale in studio 6 persone sono morte altre sono rimaste ferite in una sparatoria in ospedale universitario di Ostrava nel Nordest della Repubblica Ceca a fornire il bilancio delle vittime è stato il ministro dell’ interno già la pulizia ricevuto il primo allarme 7:19 giunta sul posto alle 7:24 ora la politica stare appeso Non è nel mio carattere la forza ci viene dai risultati il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che non intervista al Corriere della Sera intercars.si primi Cento giorni del governo giallorosso spiega che a gennaio più di una verifica dell’esecutivo ci sarà un rilancio e assicura abbiamo idee gambe portare a compimento questa stagione riformatrice dobbiamo lavorare per tagliare ancora più le tasse ha detto e cambiamo ancora argomento l’aeronautica cilena ha detto di aver perso i contatti Radio con unache stava trasportando 38 persone verso l’antartico a bordo del velivolo un Hercules c-130 viaggiavano 17 membri dell’equipaggio e 21 pazienti inclusi tre civili economia un nuovo dell’accisa sui carburanti ma nessuna stretta sulle spese sanitarie che si potranno continuare a portare in detrazione indipendentemente dal reddito e poi tassa sulla fortuna che sale al 20% Plastic TAC che viene rinviata a luglio 2020 è che non applicherà sul tetrapak Robin tax che vale solo per i concessionari dei trasporti Ma sarà aumentato al 3,5% queste le principali novità sulla manovra previste dal nuovo pacchetto di modifiche che recepisce L’intesa della maggioranza vertice di 14 ore di venerdì 6 dicembre la legge di bilancio Cambia ancora Dunque anche se in commissione al Senato il voto iniziato solo nella tarda serata di lunedì 9 dicembre in chiusura un rapido sguardo alla borsa Piazza Affari apre debole il Fit MIB Segna un meno 0,09 % a quota 22935 punti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

