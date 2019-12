Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio arcelormittal agli operai tornano in piazza Landini Riempiamo Roma lavoratori da Taranto Genova Novi Ligure Racconigi Tutti schierati per il no di esuberi dichiarati dalla multinazionale dell’acciaio solomita le migliaia da tutta Italia per chiedere di rimettere al centro il lavoro dicere Davide della Fiom sono 160 i tavoli di crisi aperti strage in un ospedale universitario di Ostrava nel nord della Repubblica Ceca dove sei persone sono rimaste uccise diverse ferite In seguito a una sparatoria a fornire il bilancio delle vittime è stato il Ministro dell’Interno già hamatschek mentre non è ancora Chiara la dinamica dell’accaduto quel che è certo è che il killer Matu m 80 con un giubbotto rosso in fuga all’ospedale è stato evacuato l’aeronautica Cirene ha detto di aver perso i contatti Radio con un aereo militare che stava trasportando 38 persone verso l’antartico a bordo del velivoloc130 viaggiavano 17 membri dell’equipaggio 21 passeggeri inclusi tre civili l’aereo era Decollato ieri alle 16:55 ora locale dalla città meridionale di su un terreno a 3000 km da Santiago alle 18:13 il contatto radio è stato perso governo Conte dopo la manovra riforme per gli investimenti verifiche gennaio il paese chiede chiarezza oggi la commissione bilancio del Senato Esamina la manovra si scrive casellati preoccupazione per tempi di esame con te non dubito dell’impegno di tutti fino al 2020 al corriere dice non starò appeso Bettini non possiamo stare sospesi tra Di Maio E Renzi per una bambina di pochi anni rimasta gravemente ustionato In seguito a un incendio a uno scoppio avvenuto nella tarda serata di ieri nell’abitazione dove la famiglia vive alla periferia di Perugia secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco Le fiamme si sarebbero sviluppate da una stufa dopo che probabilmente era stato utilizzato del liquido infiammabile per l’accensione la bambina si trovava sul divano con la nonna anche lei è rimasta ustionata gravemente in casa al terzo piano di un palazzo anche il padre dipiccola e un altro figlio rimasti illesi sono quindi intervenuti i vigili del fuoco anche con un autoscala la bambina riferisce l’ospedale di Perugia ha riportato ustioni di secondo grado e terzo grado dopo essere messa in sicurezza al pronto soccorso di Perugia è stata trasferelli di Roma la donna di 54 anni è stato invece ricoverato in rianimazione all’ospedale del Capoluogo Umbro sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

