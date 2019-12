Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla riduzione da Francesco Vitale in studio sparatoria in un ospedale della città di Ostrava nel nord-est della Repubblica Ceca i morti sarebbero almeno sei Ci sarebbero diversi feriti Ministro dell’Interno Gian amatec ha confermato che ha avuto luogo dopo l’eruzione di un uomo armato alto un metro e ottanta nell’ Ospedale universitario Il killer non è stato ancora apprezzato e sarebbe in fuga si fa avanti una nuova ipotesi richiesta incidente tram filobus dell’ ATM un camion dei rifiuti AMSA Milano nel quale è morta una 49enne Cherie Ortega mentre sono rimaste ferite 12 persone L’autista dell’autobus un ventottenne in servizio Maggio 2019 avrebbe detto i colleghi che era distratto stavo firmando la cedola come scrive il Corriere della Sera non è detto però che l’uomo lo dirà ai PM nell’interrogatorio a RomaUrbino su trainabile a salire sul camion della nettezza urbana lo rivela un report dell’ama l’azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti nella capitale su 4300 CC oltre 1500 sono idonei a svolgere la loro mansione in tasca hanno un certificato medico secondo cui non possono di far seguire le loro mansioni la politica stare appeso Non è nel mio carattere la forza ci viene dei risultati più che di una verifica si tratterà di un rilancio Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera Chi è che la proposta di un crono programma di governo fino al 2023 dobbiamo correre insieme aggiunto inviterò tutti ad abbracciare questo spirito è per tutti un chiaro impegno che abbiamo ancora argomento una famiglia composta da padre madre un bambino di pochi anni è rimasta intossicata dal monossido di carbonio che si è sprigionato nella loro abitazione tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Trieste per il trattamento in camera iperbarica l’episodio si è verificato intorno a mezzanotte nella zona sud della città di Udine è stato il padre accorto sì che la moglie accusaa chiamare i soccorsi Giunti sul posto i sanitari hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio nell’aria hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco La famiglia è stata portata in ambulanza prima all’ospedale di Udine da lì trasferì a Cattinara l’immobile è stato posto sotto sequestro Vigili del Fuoco del comando provinciale di Udine stanno vagliando le cause che hanno provocato la fuga di gas l’attenzione e concentrata su una caldaia e questa è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa