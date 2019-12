Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno tu coperta di governo che vogliamo fare dal prossimo anno è arrivato il momento di mettere nero su bianco tempi e temi siamo tutti d’accordo di lavorarci appena la che prova la legge di bilancio leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio al Senato dove si svolgerà domani il voto più delicato dopo informativa del premier Conte su Maps credo che sia utile che tu subito dopo il premier convochi capi delicati vedendo ci facciamo una giornata di pianificazione per mettere i gruppi parlamentari a lavorare per dire come quando e dove faremo le cose nei prossimi tre anni e CGIL CISL e UIL in piazza a Roma per la prima delle tre iniziative della settimana di mobilitazione per il lavoro sulle vertenze all’Italia ed ex Ilva centro del Lavoro le persone che lavorano Questa è la bussola e il messaggio rivolto al governo e alle imprese dal leader di CGIL Landini in sciopero le tute blu di artetutti gli stabilimenti Sono fermi l’adesione del 90% nostra storia per tutto il territorio Jonico misure legislative fiscali straordinari per favorire i processi di bonifica per una riconversione socio-culturale più infrastrutturazione ambientalizzazione del territorio le proposte di Confindustria per il cantiere di Taranto piazza del parlamento della Finlandia Elettro Santa Marina nuovo primo ministro con i tuoi 34 anni è la più giovane Capo di Governo nella storia del paese la più giovane prendere in carica del mondo Marina era stata montata due giorni fa dal suo partito socialdemocratico per chiedere alla dimissionario una particolarità Marina e cresciuta ad Helsinki con due mamme degli hashtag più popolari nel 2019 di Twitter il ricordo delle Iene per Nadia Toffa la ministra Teresa Bellanova che ironizza sui propri Luca sono questi gli argomenti più popolari per il paese con un’analisi dei che la piattaforma pubblica ogni anno in Italia l’hashtag più menzionato in politica è Salvini nel mondo nella frazione turrita c’è Notre Dame in cima alla classifica dei tweet più retwittati c’è l’addioalla toppa in seconda E in terza posizione dei quiz fondi maggior numero di like Come dicevamo prima con l’hashtag verso come voglio e tutto grazie per averci seguito le news la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa