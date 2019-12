Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno finito del MoVimento 5 Stelle Di Maio al Senato dove si svolgerà domani il voto più delicato dopo l’informativa del premier ponte sul mess con me sul contratto di governo che vogliamo fare dal prossimo anno è arrivato il momento di mettere nero su bianco tempi e te mi chiamo tutti d’accordo di lavorarci appena chi approva la legge di bilancio credo aggiunge sia utile che subito dopo il premier convochi capi delega Il governo ci facciamo una giornata di pianificazione e poi mettiamo il gruppo parlamentare lavorare per dire come Quando vedremo le cose nei prossimi tre anni concludi vivaio essenziale Cisl e Uil in piazza a Roma per la prima delle tre iniziative della settimana di mobilitazione per il lavoro sulle vertenze Alitalia e da Silva km dal centro di lavoro le persone che lavorano Questa è la bussola e il messaggio rivolto al governo e alle imprese dal leader di CGIL Landini in sciopero le tutearcelormittal tutti gli stabilimenti Sono fermi adesione del 90% No Tax Area per tutto il territorio Jonico misure legislative fiscali Stradivari per favorire i processi di bonifica per una riconversione socio-culturale suturazione di ambientalizzazione del territorio le proposte di Confindustria per il cantiere di Taranto piastrelle Parlamento della Finlandia eletto Santa Marina il nuovo primo ministro con i suoi 34 anni è la più giovane capo governo nella storia del paese la più giovane premier in carica del mondo marino era stata portata due giorni fa dal suo partito socialdemocratico per succedere alla dimissionario una particolarità Marina e cresciuta ad Helsinki con due chiusura parliamo degli hashtag più popolari nel 2019 di Twitter il ricordo delle Iene per Nadia Toffa la ministra Teresa Bellanova che ironizza sul proprio look sono questi gli argomenti più popolari del nostro paese secondo un’analisi che la piattaforma pubblica ogni anno in Italia più menzionato in politica è Salvini nel mondo nella sezione attualità Notre Dame in cima alla classifica dei tweet più ritwittatol’addio delle Iene alla Toffa in seconda E in terza posizione dei suoi perché ogni maggior numero di like Teresa Bellanova Come dicevamo prima con l’hashtag messo come voglio e tutto grazie per averci seguito alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa