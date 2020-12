Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 10 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto a 64 anni Paolo Rossi ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982 stesso anno in cui inizia il pallone d’oro in cui mondiali di spagna Si aggiudica anche il titolo di capocannoniere della Juventus di Trapattoni conquistò due scudetti e 4 coppe la notizia della sua scomparsa è stata data della notte dalla moglie Federica Cappelletti e la giornalista sportivo Enrico Varriale Rossi combattiva danni con una brutta malattia Conte parteciperà oggi e domani al vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare deriverà il piano di rilancio economico più grande della storia Europea il Next Generation col suo recovery Found attaccato da Renzi premier non vede sulla Task Force per il piano dell’Italia il Parlamento verrà coinvolto deciderà il Consiglio dei Ministri la riforma Del Mes Ok alla camera voto sul filo al Senato bici è oggi il bazooka di Natale con altri100 miliardi per la brexit niente accordo si negozi ancora continua il pressing degli enti locali sugli spostamenti di Natale con Bonaccini che chiede deroghe alle restrizioni anti-covid e per consentire di visitare almeno i familiari più stretti che siedono in altri comuni il governo presenta intanto ricorso al TAR contro il governatore dell’Abruzzo per aver fatto uscire due giorni prima la regione dalla zona rossa Fontana non c’è che da domenica Lombardia Sara gialla risale intanto al 10,8% rapporto Nazionale tamponi positività allerta rossa per il maltempo oggi in Alto Adige arancione in Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia e Veneto Gialla in Abruzzo Basilicata Calabria e Sicilia Venezia le paratie del Mosè resteranno alzate per tre giorni da oggi giornata in cui si analizzerà anche l’intera modalità di gestione della struttura dopo la sua mancata attivazione che è rimandato sott’acqua due giorni fa la città grana per biden il figlio Andrea indagato per questioni fiscali in delaware Dove risiede si sospetta or riciclaggio di denaro durante affari con Paesi stranieri principalmente la Cina è il presidente americanosi dice profondamente orgoglioso del figlio biden intanto sceglie Catherine Thai come rappresentante del Commercio americano sarebbe la prima donna di colore in tale ruolo e Anche l’ex fidanzato di Alberto genovese indagata nell’inchiesta milanese che sta raccogliendo elementi su altri violenze sessuali presumibilmente commessi dall’imprenditore del web assolto perché incapace di intendere e volere a causa di un totale vizio di mente per un delirio di gelosia si è chiuso così il processo a Brescia contro il settantenne Antonio Gozzini che un anno fa uccise la moglie Cristina Maioli Sport nell’ultimo turno dei gironi di Champions l’Inter non va oltre lo 0-0 a San Siro con lo Shakhtar Donetsk chiude ultima dicendo Addio così anche l’Europa League non siamo stati rispettati da arbitri watt commenta con te Aiutami invece l’Atalanta che batte 1 a 0 per la giocatore in ginocchio contro il razzismo in Paris saint-germain sospesa martedì per insulti dal quarto uomo oggi in campo l’Europa League ed è tutto buon proseguimento di ascolto

