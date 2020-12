Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un anno davvero orribile per il calcio mondiale pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona se ne va un altro pezzo di storia del calcio è morto a 64 anni stroncato da una malattia che lo affliggeva da tempo Paolo Rossi il dito Nazionale L’eroe dei mondiali dell’82 il calciatore timido è pieno di Talento di tutti ricordano i tre gol al Brasile che gli valsero la vittoria al mondiale con la nazionale di Enzo Bearzot Paolo Rossi morto all’ospedale Le Scotte di Siena Dove si trovava ricoverato da qualche tempo per l’aggravarsi della malattia un tumore ai polmoni piena non è distante dalla proprietà nei pressi di Bucine provincia di Arezzo dove Paolo Rossi viveva con la famiglia circa 3 mesi fa secondo quanto si apprende l’ex calciatore si era sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale la gruccia di Montevarchi Cambiamo argomento non si sa quando è venuto il Cyber attacco odachicondotto Lem all’agenzia Europea del farmaco che ha già avviato un’inchiesta con la pulizia scritto in una nota che non c’è stata violazione dei dati personali il fatto comunque preoccupa perché sono stati rubati alcuni documenti legati al vaccino covid ed assai per biontek prodotto considerato la prima arma contro la pandemia da covid allerta rossa in Alto Adige arancione in Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia e Veneto nella notte sono iniziate le procedure per attivare il sistema Mosè e quanto fa sapere il centro maree del comune di Venezia previsti 130 cm 35 cm d’acqua una situazione che continuerà tutta la settimana l’aula del Senato ha approvato con 150 629 94 astenuti la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte sul Consiglio Europeo di oggi nel documento si dà Tra l’altro mandato il governo per il via libera alla Riforma Del Mes Torniamo a parlare di scuola il punto gli aggiornamenti con Marcello Pacifico presidentesindacato insegnanti di sostegno per garantire il diritto all’inclusione €75000 precari di questi Dobbiamo purtroppo che quasi il 40% era senza specializzazione a questo punto quello che chiede ANIEF che ripete da tempo è chiaro e lampante sotto gli occhi di tutti e chiediamo questa amministra Manfredi di ascoltarsi anche amministrazioni ne è diventato necessario un fatto di poter specializzare un maggior numero di posti di sostegno l’ultima legge di bilancio vorrebbe intervenire con un corso di 25 ore Non basta questo corso Tra l’altro obbligatorio per personale precario per imprecare anno a questo punto maturato anche il diritto a conseguire questa specializzazione Dopo anni di servizio devono essere ammessi al corso finale e poi intentamente la valutati dopoesami e poi l’esame di stato finale che concede il diploma di specializzazione quindi è molto importante rispetto anche queste prove di accesso sostegno sospese ampliare a tutti i precari almeno con 36 mesi di servizio la possibilità di accedere a questi cosi ma regime a tutti quanti considerato che in questo momento possono essere fatti anche a distanza come a distanza può essere fatta anche di riuscire quindi a questo punto non c’è motivo di rimanere fermi al numero programmato degli atenei in offerta formativa che lo hai risposto numero che tra l’altro la mia fa contestato e continua a contestare nelle aule dei Tribunali Perché Perché non rispetta la volontà del legislatore che era quella di riattivare tanti posti di sostegno quanto la necessità di chiedeva e quindi necessità che riguarda in generale sia il numero di supplenti si è il numero dei postè disponibile il numero insegnante piacerebbe tutti questi numeri danno ragione allarme per quindi arrivato il momento di attivarsi per ampliare la platea più posti di sostegno ancora di più rispetto a quelle attivate del corso che oggi chiedere ma ministro Manfredi durante un incontro specifico anche che riguarda questo tempo è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa