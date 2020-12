Ultime Notizie Roma del 10-12-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto a 64 anni Paolo Rossi ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982 stesso anno in cui vinse il pallone d’oro in quei mondiali di spagna Si aggiudica anche il titolo di capocannoniere con la Juve di Trapattoni conquistato due scudetti Quattro Coppe la notizia della sua scomparsa è stata nella notte dalla moglie Federica Cappelletti e dal giornalista sportivo Enrico Varriale Rossi era malato da anni il cordoglio di Zoff Cabrini se ne va un fratello l’omaggio del Brasile Uccise il nostro sogno ma per lui grande rispetto maniere a mezz’asta Coverciano in FIGC e con te parteciperà oggi o domani il vertice del Consiglio Europeo chiamato a dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia del next generation europeo attaccato da Renzi premier con te non c’è nessuno sport per il piano dell’Italia il Parlamento verrà coinvolto e decidere il CDM Per quanto riguarda la riforma Del Mes Ok dalla camera ma votoal Senato la BCE pronta a varare misure per 500 miliardi contro la terza ondata di covid sulla brexit e nessun accordo dopo la cena tra Ursula von der leyen e Boris Johnson massinigo Tira fino a domenica la Gran Bretagna Singapore hanno firmato oggi un accordo di libero scambio per Londra si tratta della prima Intesa con un paese membro dell’Asia nel secondo grande accordo commerciale post brexit dopo quello con il Giappone a ottobre L’intesa riporta la BBC Calcaterra maggior parte quella esistente tra Singapore Unione Europea e riguarderà rapporti commerciali per un valore di oltre 20 miliardi di dollari ancora allerta rossa per il maltempo oggi in Alto Adige arancione in Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia e gialla in Abruzzo Basilicata Calabria Sicilia Venezia le paratie del Mosè il resto erano alzate per tre giorni da oggi giornata in cui si analizzerà anche l’intera modalità di gestione della struttura dopo la sua mancata attivazione che hai mandato due giorni fa la città negli Stati Uniti più di 3000 morti di covid in 24 ore oltre 220.000 nuovo infezioni Secondo i dati del università John Hopkins ci si aspettava un tale aumento dopo che milioni di americani hannoviaggiato per il giorno del ringraziamento nonostante gli appelli a restare a casa la California registra la cifra record di oltre 30000 nuovi contagi paese più colpito al mondo in termini assoluti dalla pandemia gli Stati Uniti contano Fino a un totale di 15,38 milioni di contagi e 289 mila decessi cifre record anche in Germania le vittime della pandemia superano quota 20.000 con i 440 decessi nelle ultime 24 ore grana per i biden figlio quanto era indagato per questioni fiscali in vela Wave Dove risiede si sospetta or riciclaggio di denaro durante affari con Paesi stranieri principalmente la Cina il presidente americano si dice profondamente orgoglioso del figlio biden intanto scegli e Catherine Thai come rappresentante del Commercio americano sarebbe la prima donna di colore in tale ruolo è iniziata stanotte in valle di Susa la fase di lavori di allargamento del cantiere della torino-lione dove nei prossimi giorni si riprenderà scalare in galleria ascoltate dalle forze dell’ordine le ruspe hanno iniziato operare attirando l’attenzione dei notav che dal presidio dei mulini sono saliti sui tettiscendendo e scandendo slogan nella notte contro l’opera tutta la zona è presidiata dalle forze dell’ordine al momento non sono segnalate tensioni assolto perché incapace di intendere e volere a causa di un totale vizio di me per un delirio di gelosia se chiusa così il processo a Brescia contro il settantenne Antonio Gozzini che un anno fa uccise la moglie Cristina Maioli intanto Anche l’ex fidanzata di Alberto genovese indagata nell’inchiesta milanese che sta raccogliendo le menti altre violenze sessuali presumibilmente commesse dall’imprenditore del web ed è tutto qua proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa