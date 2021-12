Ultime Notizie Roma del 10-12-2021 ore 07:10

Roma Daily News radio giornale per il 10 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale il governo approva il nuovo decreto che per il 2022 prevede un miliardo e mezzo per la decontribuzione 3,8 miliardi per calmierare gli aumenti delle bollette energetiche aggiungendovi di circa un miliardo con Next Generation è un l’Unione Europea scommesso sulle generazioni future ha detto draghi l’autorità di garanzia chiede di riprogrammare la data dello sciopero generale contro la manovra del 16 dicembre per chi non rispetta il periodo di franchigia previsto per i servizi pubblici ed è troppo vicino ad altri scioperi programmati per singoli settori ma CGIL Uil e lo confermano garantendo che lo sciopero sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme che regolamentano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali il compito non si ferma o mentono casi ricoverino i dati della fondazione gimbe dell’ultima settimana 52 province sono pari a oltre 150 contagi su 100.000 abitanti di Rai 1 staserarischio giallo a Natale per ricoveri terapia intensiva Oltre la soglia provincia di Trento Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Veneto Sonia superata per i ricoveri in area medica anche da provincia di Bolzano Valle d’Aosta e cara Lena rinnova l’invito alla vaccinazione dei bambini e sottolinea che il booster sicuro dopo tre mesi accelera anche la campagna vaccinale arrivo altri 2 milioni di dosi Fighter ci sono dosi per 25 milioni di persone figliolo primo Sì alla legge sul suicidio assistito le commissioni giustizia e affari sociali della camera ha approvato il disegno di legge che attua la sentenza della consulta del novembre 2019 a favore i parlamentari del centrosinistra del MoVimento 5 Stelle contro il centro-destra il testo andrà lunedì in aula qui all’obiezione di coscienza per i sanitari prevista una sanatoria per i capi precedenti Joe biden sostenere aspirazione dell’ Ucraina diventa membro della NATO nella telefonata col presidente ucraino biden Ha ribadito che supporta la sovranità di Kiev e che l’aggressione da parte russa gli Stati Uniti Ei loro alleati e partner sono impegnati sul principio di nessuna decisione discussionesenza l’Ucraina ha rotto le relazioni diplomatiche con Taiwan riconoscendo il principio di una sola Cina La Repubblica Popolare di Cina è l’unico governo legittimo che rappresenta tutte le cene te guarda è una parte ineliminabile del territorio cinese dichiarato il ministro degli Esteri nicaraguense Denis Moncada rammarico del ministero degli altri Tribunali interrompiamo le relazioni diplomatiche con le amicizie di lunga data e la cooperazione di successo a beneficio delle persone di entrambi i Paesi sono stati ignorati dal governo Ortega Simone biles è stata nominata atleta dell’anno della rivista Time motivo del riconoscimento assegnato dalla celebre testata con sede Manhattan è che la b con gli occhi del mondo puntati su di te se c’è il fatto straordinario per dire basta e riferimento ai giochi di Tokyo la ginnasta a gara in corso e motivando il ritiro dalle finali di varie specialità ferro dei propri demoni interiori ovvero disturbi d’ansia e playtest e improvvisi blocchi mentali che le facevanoperdere l’orientamento durante l’esercizio è pieno di volersi concentrare sulla salute mentale il proprio benessere voltiamo pagina una finalissima tra musica ospiti e spettacoli a letto Baltimora vincitore di XFactor Italia 2021 la serata è cominciata con l’esibizione dei maneskin band fenomeno globale che proprio X Factor ha mosso i primi passi verso la maturità a darsi battaglia a suon di note si sono presenti di Baltimora Bengala Fire e Gianmaria ovvero un concorrente a testa per ciascun giudice rispettivamente erton Manuel Agnelli mica ed Emma della Vittoria porta male l’Atalanta che nell’ultima giornata del gruppo f si arrende al 12 di dajuma capoue che nel primo tempo le speranze insieme al secondo Acuto dell’olandese in avvio del secondo Annulla la chiamata di marinoschi e Zapata nel finale la salto la terza qualificazione su tradizione gli ottavi di finale di Champions League si trasforma nella retrocessione Europa League il Napoli batte 32 il Leicester al Maradona e si qualifisedicesimi di Europa League che come seconda nel girone C Roma batte in Bulgaria il si scappa Sofia per 32 risultato favorevole del Buddha in casa del zorya garantisce il passaggio Lazio e sarei 0-0 biancocelesti agli spareggi ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa