Ultime Notizie Roma del 10-12-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di incidenza settimanale a livello nazionale continuo aumentare 176 * 100.000 abitanti con 355 * 100.000 abitanti della scorsa settimana nel periodo che va dal 16 novembre al 29 novembre le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pare 1,18 leggermente diminuzione rispetto alla settimana precedente Ma al di sopra della soglia e provvidenze monitoraggio della cabina di regia I cui dati sono comunicati dall’istituto superiore di sanità che segnala la crescita del tasso di occupazione in terapia intensiva al 8,5% contro il 7,10% in aree mediche contro il 9,1 Cambiamo argomento pur continuando a parlare di covid che non si ferma Aumentano i casi ricoveri nei dati dell’ultima settimana 52 province sono pari a oltre 150 contagi su 100mila abitanti per agenda sei regioni sono a rischio gialla Natale per ricovero in terapia intensiva oltre la via provincia di Trento Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Veneto Sonia stuprata per il ricovero in area medica anche dalla provincia di Bolzano Valle D’Aosta in Calabria Lemma rinnova l’invito alla vaccinazione dei bambini e sottolinea che il booster è sicuro dopo tre mesi accelera anche la campagna vaccinale in arrivo altri 2 milioni di dosi Fighters ci sono dosi per 25 milioni di persone dice figliuolo le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 vedranno in gran parte vuole tempo certo erba città come Tokyo Parigi Singapore Milano per portare gli atleti ai giochi a causa delle restrizioni viaggio in Cina nel mezzo delle misure per contenere la diffusione del covid la vediamo e omicron è stata rilevata in più di 50 paesi Secondo i dati della MS la situazione di prevenzione e controllo della pandemia ancora grave complicata ha fermato zangan funzionario del comitato organizzatore di Pechino 2022 nel corso di una conferenza stampa Joe biden e si ottiene l’aspirazione di Lucania diventare membro della NATO nella telefonata col presidente ucraino biden Ha ribadito che supporta la sovranità di Kiev e che l’aggressione da parte degli Stati Uniti i loro reati e partner sono impegnati nel nessuna decisione discussione sul Ucraina senza lucry E ora parliamo di cucina vediamo i consigli del nostro chef Piero Cantore oggi parliamo delle cime di rapa un prodotto fantastico crescere in questo periodo invernale comincia nel periodo autunnale quindi inizio verso fine novembre e finisce poi con la fine del dell’inferno quindi ci accompagna per tutto il periodo freddo e rischi di scalda un po’ il cuore si può utilizzare l’albero Per fare tante cose la ricetta più conosciuta sono cime di rapa e salsiccia di fegato qui da noi in Calabria davvero molto gustoso è molto particolare però scopriamo Come scegliere devono essere di colore verde acceso Mi raccomando Quello deve essere abbastanza aspetto senza macchie e parti ingiallite virile foglio non donare parti ingiallite poi le devono essere fresche e non fiorite e il e gli steli devono essere abbastanza diritti Mi raccomando come abbinarli con dei prodotti si abbina perfettamente con la salsiccia come ho già detto con la pancetta con i molluschi con le acciughe con il limone tenendo un abbinamento perfetto e con il limone oppure crostacei si può abbinare anche con del pesce grasso io non a me non mi resta che darvi Buon appetito e tutto buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa