Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio non si placa la tensione tra i partiti al governo slitta il Consiglio dei Ministri che doveva barare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 possibile via libera la prossima settimana di Maio annuncia che reddito riguarderà anche 260.000 invalidi Ma restano numero di fronti che vedono contrapposti 5 Stelle lega sulla Tav il ministro Toninelli fa sapere che l’analisi costi-benefici arrivata ma servirà qualche giorno per il vaglio il successivo confronto nella maggioranza Salvini apre un referendum in caso di bocciatura dell’Opera Il Carroccio frena anche solo Stop dei 5 Stelle alle trivelle chiede di discuterne e in bocca equilibrio l’Unione Europea è pronta incontrare Alitalia sui ricollocamenti come ha chiesto al premier Giuseppe Conte dopo il vertice notturno a Palazzo Chigi il governo diesprime sdegno sorpresa per le false accuse di Salvini sul mancato rispetto degli impegni per la retribuzione volontaria e l’organizzazione internazionale per le migrazioni chiede in futuro meccanismi di sbarco più rapide soluzioni di accoglienza solidali affidabili i 10 migranti della Sea Watch ha segnato all’Italia Saranno ospitati nel centro di accoglienza di Scicli nel ragusano gestito dalla federazione delle chiese evangeliche lo sbarco di 51 migranti a Torre Melissa in Calabria la barca incagliata sugli scogli le persone a bordo sono state salvate dai cittadini ma una persona risulta dispersa Beppe Grillo firma il patto per la scienza delle immunologo Roberto burioni per sostenere la ricerca e contrastare la pseudo medicina la svolta probux riportata anche sul blog del fondatore 5 Stelle ha suscitato dure reazioni da parte di centinaia di followers no vax che l’hanno accusato di tradimento lui si difende ho ricevuto l’appello dal professor Silvestri non conoscoancora un incidente sulle piste da sci uno snowboarder italiano ha perso la vita dopo una caduta mentre sciava fuoripista sopra Courmayeur l’incidente avvenuto a prendere la gamba 1800 metri d’altitudine in una zona segnalata come pericolose vietata agli sciatori il giovane un 24enne di Scandicci che era in compagnia di un amico che ha dato l’allarme sarebbe precipitato % 150 metri da un salto di roccia mentre procedeva a piedi È tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa