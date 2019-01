Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio il Consiglio dei Ministri che doveva varare il decreto sul reddito di cittadinanza pensioni a quota 100 è slittato possibile via libera venerdì prossimo sulla Tav interviene il ministro Toninelli che fa sapere che l’analisi costi-benefici è arrivata servirà per ancora qualche giorno per il vaglio il vice premier Salvini apre un referendum in caso di bocciatura dell’Opera sulle trivelle la lega frena sullo Stop dei 5 Stelle mentre sulla legittima difesa scade oggi alle 16:00 il termine per presentare emendamenti ddl l’Unione Europea è pronta incontrare Alitalia sua ricollocamenti come ha chiesto il premier Conte Malta esprime sdegno per le accuse di Salvini sul mancato rispetto degli impegni per la redistribuzione e 10 migranti assegnati all’Italia saranno ospitati non c’èaccoglienza evangelico del ragusano in Calabria nuovo sbarco di migranti 51 sono giunti sulle coste da una nave incagliata negli scogli sono intervenuti i cittadini per salvare la gente in mare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole al confine col Messico e si dice pronto a dichiarare l’emergenza Nazionale se proseguirà lo stallo con la camera sul muro anti migranti ed il conseguente Showdown possiamo costruirlo noi se il governo federale c’eri in borsa ha detto è l’offerta fatta dal vice governatore del Texas al presidente statunitense la polizia di Las Vegas ordina ha Ronaldo di sottoporsi all’esame del DNA per confrontarlo con le tracce rinvenute sugli abiti delle ex modella statunitense che lo accusa di violenza sessuale il legare del calciatore definisce il normare la procedura ripete che il rapporto consensuale intanto per il calciomercato il nuovo dirigente nerazzurro Marotta rassicura i tifosi sul rinnovo di Icardicon l’Inter è tutto dalla redazione buona giornata

