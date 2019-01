Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ancora tensione tra i partiti al governo slitta al consiglio dei ministri che doveva varare il decreto sul reddito di cittadinanza e su quota 100 il vicepremier Di Maio annuncia che reddito riguarderà anche 260.000 invalidi restano però numerosi i fronti che vedono contrapposti 5 Stelle e lega sulla Tav per esempio con il ministro Toninelli che fa sapere che l’analisi costi-benefici è arrivata servirà per ancora qualche giorno per il bagno e poi il successivo confronto in maggioranza l’altro vicepremier Salvini apre un referendum in caso di bocciatura dell’Opera Il Carroccio prendo anche solo Stop dei 5 Stelle alle trivelle mentre l’Unione Europea si è detta pronta incontrare l’Italia sui ricollocamenti come richiesto dal premier Giuseppe Conte dopo il vertice notturna Palazzo Chigi il governoanteprime sveglio e sorpresa per le false accuse di Salvini sul mancato rispetto degli impegni per la ridistribuzione volontaria i 10 migranti della Swatch ha segnato l’Italia Saranno ospitati nel centro di accoglienza di Scicli nel ragusano gestito dalla federazione delle chiese evangeliche 51 migranti sono sbarcati in Calabria la loro nave era rimasta incagliata sugli scogli sono intervenuti i cittadini in loro soccorso il governo di Parigi ipotizza l’intervento di potenze straniere nel finanziamento dei Gigli gialli e punta indirettamente di dito sull’Italia dopo la presa di posizione di Di Maio a sostegno del movimento di protesta transalpino lo ha detto la segretaria di stato francese l’eguaglianza di genere Marlene Shepard spiegando di voler verificare la provenienza dei finanziamenti e le posizioni di responsabili italiani resta in carcere Carlos ghosn l’ex presidente del gruppo Nissan Renault Mitsubishi motors il Pubblico Ministero di Tokyo Ha formalizzato una seconda incriminanei suoi confronti con accusa di abuso di fiducia aggravata l’ex Tycoon 64 anni e si trova in stato di fermo al centro di detenzione della capitale nipponica dal giorno del suo arresto 19 novembre e la decisione degli investigatori arrivata Nell’ultimo giorno della carcerazione preventiva provato dal tribunale entro il quale il PM doveva decidere se incriminare lo può concedere il rilascio è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolti una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa