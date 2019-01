Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il commissario avramopoulos è disposto a incontrare il governo italiano per discutere di misure supplementari che possono essere prese per regolare il problema dei riconoscimenti a livello europeo di migranti lo ha fermato una portavoce della commissione europea Aggiungendo che la Commissione Europea è sollevata Dopo che si è trovato una soluzione per Malta sui casi delle navi Sea Watch accordo trovato ieri A seguito degli sforzi di coordinamento avviate dal promissario è morto Andrea Gioacchini il pregiudicato ferito a colpi di pistola davanti a un asilo in zona Magliana Roma l’uomo colpito la testa era stato trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale San Camillo Gioacchini il trentaquattrenne aveva appena lasciato i figli all’asilo Erano intorno alle 8:50 in via Castiglion Fibocchi l’uomo era stato colpito alla testa I medici hanno testato di bloccare l’emorragia dimessa dal San Camillo la sua compagna è rimasta lievemente ferita all’inguine La Corte Costituzionale si è pronunciata sull’ammissibilità del conflitto di attribuzioni si legge in un comunicato della consulta tra poteri dello Stato sollevato da 37 senatori avente ad oggetto le modalità dopo il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di bilancio 2019 virtuoso denunciava la grave compressione dei tempi di discussione del ddl ti avrebbe svuotato di significato l’esame della commissione bilancio impedito ai singoli senatori di partecipare consapevolmente alla discussione alla votazione delle prime ore del mattino 150 Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un provvedimento restrittivo tra Catania e Caltanissetta Ragusa emesso dal gip del tribunale Etneo su richiesta della locale direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 37 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti leigattini condotte dalla compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno consentito di accertare l’esistenza di una organizzazione criminale dedita alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti in una delle zone cittadini e storicamente controllata dalla famiglia mafiosa dei Santapaola esercitazione al gennaio 2017 dal clan Nizza è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa