Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è morto Andrea Gioacchini il pregiudicato ferito a colpi di pistola davanti a un asilo in zona Magliana Roma l’uomo colpito alla testa era stato trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale San Camillo il 34enne aveva appena lasciato i figli all’asilo Erano intorno alle 8:50 in via Castiglion Fibocchi l’uomo che era stato colpito la testa I medici hanno tentato di bloccare l’emorragia dimessa dal San Camillo la sua compagna rimasta lievemente ferita all’inguine commissario avramopoulos è disposto a incontrare il governo italiano per discutere di misura esplementari che possono essere prese per regolare il problema dei riconoscimenti a livello europeo Dei migranti lo ha fermato una portavoce della commissione europea Aggiungendo che la Commissione Europea è sollevata dopo che si è trovata una soluzione per MaltaFord ho trovato ieri A seguito degli sforzi di coordinamento avviati dal commissario la vicenda delle accuse di stupro a Cristiano Ronaldo si è richiesta di un altro inquietante capitolo la polizia di Las Vegas ha ordinato che l’attaccante della Juventus si sottoponga l’esame del DNA lo scopo è quello di confrontare i risultati del test con le tracce DNA che sono state rinvenute sugli abiti della ex modella statunitense mayorga che lo accusa di violenza sessuale la notizia è stata pubblicata sul Wall Street Journal che cita fonti delle forze dell’ordine le borse cinesi hanno aperto la seduta oggi in territorio positivo all’indice composita di Shanghai Tenia nelle prime battute rialzo dello 0 18% a 2005 39,55 punti mentre quello di scienze il sale dello 0,14% e si attesta 1305,36 dopo le prese di posizione critiche di vari paesilatino americani Argentina Colombia Ecuador Perù Paraguay nei confronti del presidente venezuelano Nicolas Maduro che è durato ieri a Caracas per un secondo mandato di tre anni anche il Cile Brasile hanno dichiarato ufficialmente di non riconoscere la legittimità del capo dello Stato venezuelano è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

