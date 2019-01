Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli otto condanne estate soluzioni per i 15 imputati nel processo per la strage sulla A16 napoli-canosa dove è un bus precipitato dal viadotto Acqualonga il 28 luglio 2013 questa la sentenza letta dal giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi buono tra le urla dei familiari delle vittime tra gli assolti la di di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci Electron direttore generale della società Riccardo mollo per lui l’accusa aveva chiesto una condanna 10 anni di reclusione la condanna più severa 12 anni così come richiesto dall’accusa e quella per Gennaro lametta proprietario del busta per lui 12 anni di reclusione per l’incidente che provocò 40 vittime erano 15 imputati la produzione industriale ingrana la RaiMarciano i maggiori paesi europei pesando come un macigno sull’andamento dell’economia il dato italiano che mostra novembre 2018 un calo del 2,6% su base annua del 1,6% su 3 solo l’ultima dopo quelli altrettanto negativi di Germania e Francia tanto da lasciare presagire una possibile recensione in tutta Europa dati negativi oggi anche in Spagna in Gran Bretagna per il protrarsi in Serbia delle abbondanti nevicate che rendono sempre più difficoltosi trasporto e l’erogazione di elettricità alle autorità di Belgrado hanno decretato oggi lo stato di emergenza in cinque distretti finora sono state evacuate una decina di persone rimaste isolate nelle zone di Maggiore criticità sono in azione squadre di soccorso io mi pongo da semplice cittadino la semplice domanda Ma come mai una grande città non riesce a risolvere il problema della spazzatura è proprio così impossibile davvero Non c’è soluzione Io chiederei questo i nostri amministratori diteci perché è ciòdomanda la gente si era amareggiati Evelyn Chi lo dice il vescovo ausiliare di Roma Monsignor Paolo lojudice a Radio Vaticana Italia parlando del problema dei rifiuti caro come sempre non giudico mai chi va in piazza quindi se qualcuno è favorevole all’opera può tranquillamente andare a manifestare la propria idea certo fa sorridere il fatto che lo faccio un alleato che sottoscritto un contratto di governo che dice chiaramente che c’è un accordo Sus rivedere l’intera opera così la sindaca di Torino Chiara appendino sulla partecipazione della Lega alla manifestazione tabki di domani prima di manifestare per il si dovrebbe rispettare il contratto e aspettare l’analisi prosegue appendino ed è tutto dalla redazione appuntamento ai prossimi aggiornamenti

