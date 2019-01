Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli stiamo lavorando per valutare se In che tempi sia necessario riaprire l’ambasciata in Siria lo ha detto il ministro Enzo Moavero Milanese a margine di un suo intervento l’accademia dei Lincei naturalmente è importante che la situazione in Siria vada verso prospettive più normali non c’è stata un’accelerazione in questo senso ha aggiunto 8 condanne 7A soluzioni per i 15 imputati nel processo per la strage sulla A16 Napoli Canosa dove un bus precipitato dal viadotto Acqualonga il 28 luglio 2013 questa la sentenza letta dal giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi buono tra le urla dei familiari delle vittime tra gli assolti la devi Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci lexecon direttore generale della societàRiccardo mollo per lui l’accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione la condanna più severa 12 anni così come richiesto dall’accusa e quella per Gennaro lametta proprietario del busta per lui 12 anni di reclusione l’agenzia polacca per la sicurezza nazionale arrestato un cittadino cinese dipendente del Colosso Huawei è un po’ la gola chiusa e di spionaggio secondo i media polacchi avrebbe passato Informazioni al intelligence di Pechino Il Cittadino cinese a un uomo d’affari che lavora per un’importante azienda elettronica mentre quello polacco è noto in ambienti associati al Business cibernetico ha riportato all’agenzia statale fap vice capo dei servizi speciali wahzik lo ha citato €100 di multa per aver gettato nel cassonetto dell’indifferenziata sì che in quelli gialli destinati ai terzi delle Povere cose del clochard romeno di via Carducci è la sanzione amministrativa comminata dalla polizia locale di Trieste al vicesindaco Paolo Polidori travolto dauna bufera mediatica per aver gettato nella spazzatura coperte e vestiti di un senzatetto detto arsen e poi valutato stupenda come sempre non giudico mai chi va in piazza quindi se qualcuno è favorevole all’opera può tranquillamente andare a manifestare la propria idea cartopazzo ridere il fatto che lo faccia un alleato che ha sottoscritto un contratto di governo che dice chiaramente che c’è un accordo sul rivedere interamente l’opera Così la sindaca di Torino Chiara appendino sulla partecipazione della Lega alla manifestazione Sicav di domani le ragioni delle differimento del reddito di cittadinanza stanno nel fatto che vogliamo fare le cose per bene non è concessione elettorale ma manifesto di questo governo lo ha detto il premier Giuseppe Conte gli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro il differimento del reddito di cittadinanza la settimana prossima detto un altro passaggio dovuto al fatto che è un provvedimento molto complesso ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene Ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione dalla redazione Buon pomeriggio ehTony prossimo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa