Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 11 gennaio in studio Giuliano Ferrigno reddito di cittadinanza le ragioni del differimento stanno nel fatto che un provvedimento molto complesso ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene sono le parole del premier Giuseppe Conte Che aggiunge con la quota 100 si assicura un ricambio generazionale perché posso dire che Eni e non è la sola anticipato Che nel 2019 per un lavoratore che ce ne saranno occupati 232 divisioni nel governo. e poi ha sostenuto che non è un problema se la Liga scende in piazza e sulle trivelle ha spiegato che c’è una sensibilità comune a rivedere le autorizzazioni Toninelli interviene intanto sulla Tav fine gennaio l’analisi definitiva su costi-benefici la sindaca di Torino appendino a ferma la lega in piazza fa sorridere c’è un contratto Apriamo la pagina dedicata agli esteri gli Stati Uniti hanno cominciato il ritiro militari dalla Siria lo riferisce Il portavoce della coalizioneinternazionale antiteista guida statunitense citato dai media panarabi ufficiale non ha fornito ulteriori dettagli ma l’osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria fermato che nelle ultime ore è un convoglio di mezzi militari americane lasciato la Siria direzione dell’Iraq musica esprimi sul ritiro e la portavoce del ministro degli Atleti Moscato che sembra ci sia l’impressione che stiamo lasciando il paese per rimanervi continua la lotta dell’autorità sanitari internazionali per arginare la nuova epidemia di ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo dove fino al 8 gennaio 2019 sono stati 20128 casi compresi i 383 decessi finora 222 persone hanno recuperato siamo stati di mette ad aggiornare le Stime è un uomo report dell’organizzazione Mondiale della sanità l’epidemia rimane attiva in 10 anni ha mai segnalato un canone incidente lexie p100dl contagio chiusura andiamo a Cuba un autobus è uscito di strada ieri pomeriggio nella regione di Guantanamo causando almeno 7 morti e 33 feriti riferisce un quotidianocale precisando che a bordo del veicolo viaggiavano almeno 22 stranieri di vari nazionalità anche europee l’autobus viaggiava verso L’Avana quando per cause ancora da accertare l’autista mi ha perso il controllo l’automezzo è uscito di strada e si è ribaltato più volte è tutto grazie per averci seguito il mio turno alla prossima edizione

