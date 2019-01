Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Secondo me è un’apertura la produzione industriale italiana novembre 2018 è diminuita del 1,6% su ottobre e del 2,6% su novembre 2017 Profondo rosso per la produzione del settore auto che anno venne segna meno 19,5 percento annuale o meno 8,6 % mensile l’Istat Sì ma quindi che l’attuale fase di debolezza economica del paese potrebbe proseguire nei prossimi mesi non solo i dati negativi della produzione anche negli altri principali paesi Unione Europea lasciano presagire una possibile recensione in tutta Europa la cronaca 8 condanne 7:00 assoluzioni alla sentenza letta dal giudice monocratico del tribunale di Avellino è il processo per il busto è caduto in una scarpata dell’autostrada A16 nel 2013 provocando 40 vittime ha soldi fra gli altri l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni CastellucciQual è la causa aveva chiesto una condanna a 10 anni election direttore della società Ricardo mollo la condanna più severa a 12 anni di reclusione stata comminata Gennaro lametta proprietario del bus rabbia dei familiari delle vittime non è giustizia è una bambina di 11 anni è morto a causa di intossicazione da ossido di carbonio probabilmente è sprigionato sì da una stufetta nella frazione di aspro di Sassoferrato mio fratellino di 7 anni è ricoverato in camera iperbarica nell’ ospedale di Fabriano elezioni sarebbero partite da una stufetta alla camera dei bambini la madre si sarebbe accorta dell’accaduto quando è andata a svegliarli per farli andare a scuola l’ultima notizia in chiusura io mi pongo da semplice cittadino la semplice domanda Ma come mai una grande città non riesce a risolvere il problema della spazzatura sono le parole del Vescovo ausiliare di Roma Monsignor Paolo Lo Giudice a Radio Vaticana Italia parlando anche del problema sicurezza del caos ingenerato tra sindaco e ministro Intanto il Ministero delle Infrastrutture fa sapere che diventerà stazione appaltante per il Comune di Roma per lo sblocco degli appalti procedure piùrealizzazione delle opere ordinarie e straordinarie indispensabili per la capitale è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

