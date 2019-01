Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la lunga pagina dedicata alla cronache in apertura 8 condanne Zeta soluzioni questa la sentenza Alessia del giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi buono nel processo per il guscio è caduto in una scarpata dell’autostrada A16 nel 2013 ci sono 40 vittime assolti fra gli altri l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci per il quale l’accusa aveva chiesto una condanna 10 anni electrum direttore della società Riccardo mollo la condanna più severa 12 anni di reclusione è stata comminata Gennaro lametta proprietario del bus rabbia dei familiari delle vittime non è giustizia vediamo ad Alessandria risultati delle analisi del sangue erano sballati perché la moglie Ogni giorno da quando era in ospedale e sto lavando il cibo e l’acqua farmaci e sostanze tossiche voleva uccidere il marito Laura davico 49 anni arrestata dai carabinieri del NasAlessandria per tentato omicidio aggravato ancora sconosciute le ragioni di tanto rancore nei confronti dell’uomo 55 anni con cui ha avuto due figli Una ancora minorenne la donna che ha compensato si trova ora in carcere una bambina di 11 anni è morto a casa di una intossicazione da ossido di carbonio probabilmente è sprigionato da una stufa nella frazione diaspro di Sassoferrato in provincia di Ancona mentre il fratellino di 7 anni ricoverato in camera iperbarica nell’ ospedale di Fabriano e dall’azione sarebbe da partite dalla camera dei bambini la madre si sarebbe accorta dell’accaduto solo quando è andata a svegliarli per farli andare a scuola l’ultima notizia in chiusura continua la lotta di le autorità sanitarie internazionali per arginare la nuova epidemia di ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo dove fino al 8 gennaio 2019 sono stati in mezzo ai 128 casi compresi 883 decessi finora 222 Merate sono stati dimessi ad aggiornare le Stime un nuovo report dell’organizzazione Mondiale della sanità l’epidemia rimane attiva in 10 anni e mi hai segnalato un cagone l’incidenza bene l’epicentro del contagioGrazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

