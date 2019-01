Ultime Notizie Roma del 11-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale chiamo un appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in apertura a Crolla la produzione industriale a Novembre in Italia meno 1,6 % ottobre meno 2,6 % tu novembre 2017 Profondo rosso per il settore auto che segna meno 19,5% sull’anno e meno 8,6 % sul mese lista testi Ma che la fase di debolezza dell’economia prosegua i dati negativi della produzione anche negli altri principali paesi dell’Unione lasciano presagire una possibile ricezione in tutta Europa mentre anche negli Stati Uniti il rischio di gestione sale al massimo degli ultimi tre anni crisi Speriamo il contrario di governi del PD che aveva una situazione economica positiva e hanno tagliato noi in una situazione internazionale negativa mettiamo più soldi nelle tasche degli italiani è l’unica cosa intelligente da fare dice Matteo Salvini mentre Di Maio parla di un nuovo Boom economico da anni 60autostrade digitali detenzione nel governo sulla Tav mentre il ministro Toninelli annuncia per fine mese l’analisi definitiva su qualche benefici dell’opera La Lega in piazza fa sorridere c’è un contratto dice la sindaca di Torino appendino di carrozze oltre a scendere in piazza dovrebbe assumersi la responsabilità di decidere una volta per tutte sulla realizzazione dell’Opera perché è ripartito l’allungamento del brodo attacca il presidente del Piemonte chiamparino che intanto Matteo Salvini chiude la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle per la legalizzazione della cannabis non è nel contratto di governo non passerà mai le sue parole di chiusura parliamo di migranti perché il Presidente del Consiglio Conte incontro da lunedì il commissario non Europea promosso dopo la vicenda delle navi sbarcati a Malta abbiamo visto che la commissione ha gestito lo sbarco maltese direttamente Ci fa piacere perché la nostra linea è stata sempre quella della gestione condivisa ora la commissione sta prendendo in mano la situazione investiremo Il commissario anche di questa nostra linea di rigore non cambia le parole di Ponte quello di Malta è un caso eccezionale ma vogliamo che gli altri rispettino impegni regole non possiamo essere concludi il premioa parte tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

