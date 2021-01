Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 11 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi tutta Italia zona gialla anti-covid Tranne i Calabria emilia-romagna Lombardia Sicilia e Veneto che restano arancioni atteso il vertice tra governo e regioni sul nuovo dpcm che entrerà in vigore dal 16 previsti è una ulteriore stretta la movida il divieto di spostamento anche tra regioni Gialle la possibilità di istituire zone bianche senza limitazioni governatori contro l’entrata in zona rossa con 250 conteggiati per 100.000 abitanti oltre 643 Mila e vaccinati finora in Italia oggi a te se nuove dosi il tasso di positività risale al 13,3% altri 361 decessi aumentano i pazienti in intensiva la camera americana presenterà nelle prossime ore la risoluzione per chiedere a pensi di invocare il venticinquesimo emendamento e dichiarare Trump incapace di seguire i suoi hola ferma la speaker pelosi al vicepresidente saranno concesse 24 ore per rispondere al termine delle quali se la risposta non sarà quella sperata la camera procederà con l’impeachment contro il Paris saint-germain non si rasserena il clima all’interno della maggioranza di governo le posizioni rimangono rigide e si allunga L’ombra della crisi Renzi Bellanova Ari Lanciano l’ultimatum Conte offre la sua road map domani il figlio di ministri su recovery Plan poi il tavolo per il patto di legislatura è un corposo rimpasto Gualtieri annunci intanto che si lavora anche lo scostamento di bilancio al nuovo decreto Ristori si valuta un punto di PIL circa 24 miliardi ha superato quota 90 milioni il numero dei casi di contagio da covid registrati ufficialmente nel mondo dall’inizio della pandemia di cui 49,9 milioni di decessi totali sono stati 1,93 milioni il paese più colpito al mondo in termini assoluti restano gli Stati Uniti con 22 milioni 300mila contagi e 373000 morti ieri in Cinagli strati 103 casi un piccolo da oltre 5 mesi preoccupa in particolare un focolaio nello e-bay rientro in classe oggi per €300000 delle scuole superiori in Toscana Abruzzo in Valle D’Aosta studenti medi non ci stanno chiedono di disertare la dà delle Aulo con uno sciopero indetto proprio per oggi mi batto per la scuola perché senza non c’è crescita aumentano le diseguaglianze si blocca l’ascensore sociale dice Azzolina oggi allerta gialla per il maltempo in sette regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Campania emilia-romagna Molise Puglia e Umbria codice giallo per ghiaccio in Toscana una voragine si è aperta ieri nella zona collinare dei Camaldoli a Napoli previsto solo il nord tempo instabile invece al centro-sud e sulla Sardegna con pioggia e neve nella 17A giornata della Serie A di calcio finisce 22 il big match Roma Inter Juventus batte 3-1 il Sassuolo di quarta in classifica Verona Crotone finisce 21 Parma Lazio 0 2 Udinese Napoli 1-2 fiorentina-cagliari 1-0 stasera il posticipo spezia-sampdoria in casa Juve infortuni per dimckennie ed è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa