Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 10:10

no prepara il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni una stretta in particolare sulla Movida arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali vietando l'asporto dai bar a partire dalle 18 ed estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone Gialle così come avvenuto dalle feste di Natale ad oggi confermato il coprifuoco dalle 22 sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una zona Bianca in cui poter riaprire tutto senza limiti 16 potrebbero riaprire ma soltanto nelle regioni Gialle rientro in classe oggi oltre che per i 5 milioni di studenti italiani delle materne elementari medie tornati sui banchi di giovedì scorso gennaio anche per i ragazzi delle superiori in Toscana e in Abruzzo in Valle D'Aosta che si alterneranno a scuola in base alla percentuale stabilità del 50% a questi numeri vanno aggiunti i bambini delle prime due classi delle elementariche torneranno anche loro in presenza domani in Campania le richieste di Renzi al governo da autostrada al mese fino alla lenza per le comunali in una missiva inviata dal leader di Italia Viva la maggioranza tramite Goffredo Bettini Renzi lenka 30 punti fondamentali per la prosecuzione del governo Ognuno dei quali accompagnato da una serie di domande il team di esperti delle messe sarà in Cina da giovedì 14 gennaio al fine di accertare le origini del covid elari ferito la commissione sanitaria nazionale di Pechino il leader nordcoreano Kim jong-un è stato eletto segretario generale del partito dei lavoratori in occasione dell'ottavo congresso il primo negli ultimi 5 anni a seguito della revisione statutaria sul ripristino della Carica eliminata nel 2016 ricoperta dal padre Kim jong-il Kim al potere dalla morte di quest'ultima di 2011 aveva preso la Presidenza del partito appositamente creata Maggio 2016

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa