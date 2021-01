Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nelle regioni a fascia gialla tutto aperto tranne la scuola superiore questo creerà profonde cicatrici ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità sono molto preoccupata oggi la data non può più funzionare blackout della socialità i ragazzi sono arrabbiati disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina Rai radio 1 Intanto oggi torno 300.000 alunni delle superiori in Toscana Abruzzo e Valle d’Aosta Ma gli studenti non ci stanno e invii conosce e flash mob in tutta Italia da oggi tutta Italia zona gialla tranne Calabria Romagna Lombardia Sicilia Veneto che restano arancioni adesso è c’è appeso il vertice tra governo e regioni sul nuovo dpcm che entrerà in vigore dal 16 prevista un’ulteriore stretta la moneta il divieto di spostamento anche per regioni già nellavita di istituire zone bianche senza limitazioni governatori contro l’ipotesi dell’istituto superiore di sanità di entrare in zona rossa con 250 contagiati ogni 100.000 abitanti sono oltre 643 Mila e vaccinati attese nuove dosi il tasso di positività risale al 13,3% 371 i decessi aumentano i pazienti in intensiva in Lombardia la scorsa settimana le reti si è improvvisamente in alzata 1,24 ore tenendo conto di nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa l’ho il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Sky Tg24 Mi auguro che questi numeri si invertono aggiunge Ma te non avverrà il rischio della zona rossa in più che concreto e in questo caso la zona rossa prevede la chiusura delle scuole stiamo peggiorando in tutti i parametri osserva ha superato quota 90 milioni numero dei contagiati registrati ufficialmente nel mondo da inizio pandemia di cui 49 milioni 900 mila guaritiuniversità John Hopkins che riporta anche un B 1,93 milioni di decessi totali legati al Virus il paese più colpito al mondo restano gli Stati Uniti con 22 milioni 300mila contaggi e 373000 decessi seguono l’India e il Brasile primo caso di contagio in micronesia e torniamo a parlare di dell’assalto ha capito Neil il Campidoglio in salsa statunitense Come spiega i nostri microfoni Giulio bacosi giurista e magistrato presidente di democrazia nelle regole partendo da quella riunione detta corteo E talvolta Rita sentiamo ha qualcosa in comune con le recenti più o meno improvvisate risse tra adolescenti che continuano inopinatamente ad imperversare nel nostro paese questo qualcosa si chiama violenzaenergia Massiva e non gestita orientata a sopraffare gli altri una violenza che il Santo Padre Francesco ha definito sempre autodistruttiva e che nella declinazione della rissa conviene rammentato dal Codice Penale secondo articolo 588 del Codice da chiunque partecipa a una rissa è punito per il solo fatto di parteciparvi anche se ha solo 14 anni e con la multa fino a euro 309 e poi nella vista dal uno rimane uscito riporta lesione personale la pena con una volta l’ho fatto della partecipazione della vita e Della reclusione da tre mesi a 5 anni che si applica anche se l’uccisione poi la lesione personale a vengono Immediatamente dopo la rissa è in conseguenza tanto poi nell’assalto al tempo della causa quanto nelle risse che si scatenano le nostre città si tratta tecnicamente di riunioni cominciate malenostra Costituzione si occupa delle riunioni e l’articolo 17 affermando In primo luogo che i cittadini hanno senz’altro diritto di riunirsi ma pacificamente e se per riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto il prefisso mentre delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprare la sicurezza e la Pubblica incolumità sono dunque interessi pubblici e possono costituire un preciso limite al diritto di riunirsi per questo oltre che da disarmati va esercitato da Pacifici ed in modo pacifico risse e cortei che si trasformano in occupazioni violente sono dunque almeno in Italia fuori da sempre e lo so l’ho visto l’articolo 3 sulla pari dignità sociale uguaglianza davanti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa