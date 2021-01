Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’apertura parliamo di scuola Oggi commento della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nelle regioni a fascia gialla a tutte aperto tranne gli istituti superiori e questo creerà profonde cicatrici perché i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro specialità Sono molto preoccupata Aggiungi Azzurrina oggi la didattica a distanza non può funzionare c’è un blackout della socialità i ragazzi sono arrabbiati disorientati e sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica Intanto oggi il turno in cassetta 300.000 alunni delle superiori in Toscana Abruzzo e Valle d’Aosta Ma gli studenti non ci stanno in dicono scioperi flash mob in tutto il paese fuori istituti per chiedere la riapertura delle scuole la politica e Matteo Renzi devono aver fatto bene i conti dei numeri Conte Casalino Se vogliono la conta in aula poco dopo Andrea Orlando del PD avverte nonSì Parlare fuori da questa maggioranza in questa maggioranza il punto di equilibrio è con te se si va oltre noi con Salvini e meloni non possiamo fare accordi che venerdì intanto criticano ponte per avere scelto un manager di Leni a coordinare il tavolo per l’ambiente delle diventi di Papa Francesco decide che due ministeri siano d’ora in poi aperti anche alle donne in forma stabile istituzionali le donne che leggono la parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche o che svolgono il servizio all’altare in realtà già c’erano grazie ad una prassi autorizzata dai Vescovi ma mancava il mandato istituzionale si dice Bergoglio che le donne abbiano incidenza reale nell’organizzazione delle decisioni più importanti nella guida delle comunità ma senza smettere di farlo con lo stile proprio per la loro impronta per il momento l’economia si apre il dibattito sul fatto che i social censurino gli abbonati per il contenuto dei post dopo la critica in Italia del filosofo Massimo Cacciari che si dice preoccupato che dei privati decidichi possa parlare chi no il resto del mondo la protesta si riflette anche in borsa con Twitter che perde il 6,4% dopo aver escluso in modo permanente Donald Trump 88 milioni di follower una decisione ritenuta anche dalla cancelliera Angela Merkel problematica Intanto il Raptor usato dalla destra americana parleur e off-line dopo la scelta di Apple e Google di non volerlo più sulle loro piattaforme e Facebook e chiude gli account di funzionari del governo ugandese perché manipolano il dibattito in vista del voto di giovedì argomento per riflettere è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa