Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia politica in primo piano domani sera dobbiamo fare il Consiglio dei Ministri per approvare il recovery Plan lo dice il premier Giuseppe Conte sottolineando che dobbiamo correre lavoriamo per costruire spiega il momento così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte cittadini italiani valsicura fiducia istituzione del premier ma insiste per vedere le carte il ministro Elena Bonetti commenta quando arriva il documento che io vorrei leggere prima di entrare in consiglio dei ministri e poterla provare Noi abbiamo chiesto almeno 24 ore disponibili a lavorare giorno e notte perché sono necessarie per decidere i prossimi 30 anni del paese conclude Bonetti trovato il nuovo paziente 1 italiano si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni alla quale era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica il 10 novembre 2019 prima quindi d’ElbaMilanese per il quale era stata documentata la presenza del virus Ma con un test fatto a dicembre 2019 la scoperta è stata pubblicata su un giornale di Dermatologia alle ricercatori guidati da Raffaele Gianotti dell’università Statale di Milano Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza durante la riunione tra governo regioni propone di intervenire sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi in zona arancione delle regioni a rischio alto però se arriva dice che il nuovo DPR confermato l’abbassamento della soglia del RT con uno si va in arancione con 1,25 lo stesso speranza sottolinea che si alza alle misure restrittive di natale ci sarebbero stati altri numeri di telefono conferma che sarà vietato d’asporto Da bar e ristoranti dopo le 18 nodi Toti il ministro faccio sicura preistoria tutte le attività che resteranno chiuse Lombardia Campania e Friuli Venezia Giulia avrebbero chiesto al governo tutta Italia diventi un’unica zona arancione aggiungendo in queste ore il terzo carico di vaccini Fazer destinato all’Italia la prima parte delle €470000 di aggiunta già nel paese trasportato da ieri della compagniapesca di spedizioni DHL i furgoni con le fiale sono ora a diretti nei vari centri di distribuzione le consegne proseguiranno anche nelle prossime ore termineranno entro mercoledì annuncio intanto 2021 produrrà 2 miliardi dosi di vaccino contro il coronavirus da oggi non c’erano invece le consegne del vaccino anti covid moderna gli stati membri dell’Unione Europea e dell’area economica europea domani in Italia le prime 47.000 tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa