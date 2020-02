Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono oltre 1000 morti per il coronavirus in Cina dove le persone contagiate sono ormai più di 42 Mila e mentre la Cina è iniziata la sperimentazione sui topi di un primo possibile vaccino l’osservato Mondiale della sanità tempi casi di contagio in persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbe essere la punta dell’iceberg stare la tensione Pechino Roma tra le nuove misure in Italia l’applicazione delle procedure sanitarie già in vigore per i voli internazionali passeggeri in arrivo da Roma il governo pensa misure per sostenere l’industria Alta tensione nella maggioranza sulla prescrizione televiva minaccia la mozione di sfiducia al ministro Bonafede Movimento 5 stelle con Crini repliche così sarebbe crisi i pentastellati assicurano che indietro non si torna faeco Franceschini è una minaccia tutto il governo esecutivo Intanto cerca di stringere sul emendamento al milleproroghe Che includela decisa giovedì in consiglio dei ministri tra 9 mesi non solo resteremo alla Casa Bianca manterremo la maggioranza al Senato e ci riprenderemo La camera è questo il messaggio che non Trump invia i candidati democratici nel primo comizio dopo la soluzione dell’ impeachment bagno di folla al Manchester New hampshire dove si vota per le primarie dem poi l’attacco la speaker della camera Nancy pelosi che ha strappato una copia del testo presidenziale durante il corso di Trump al congresso ora abbiamo i migliori sondaggi di sempre grazie ha detto svolta nelle indagini sulla sparatoria in un agrumeto di Contrada il cerume nel catanese Dove sono state uccise due persone ferite gravemente una la procura di Siracusa disposto il fermo per duplice omicidio e tentato omicidio del Guardiano del fondo secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe fatto fuoco contro quelli che riteneva fossero dei Ladri di arance il fermo è stato dalla squadra mobile di Catania un sasso lanciato da un cavalcavia lungo la a25 in direzione Roma colpito l’auto su cui viaggiavano gli attori Stefano Fresi Alessandro Benvenuti di ritorno da una rappresentazioneLa bellezza è andata in frantumi tanta paura per il bordo è solo per una casualità non si è consumata una tragedia secondo la Polizia Stradale gli autori del Lazio potrebbero essere un gruppo di ragazzi ed è sempre grave l’invasione di questi insetti goracci nel Corno d’Africa una migrazione secondo le nazioni unite che il mese scorso ha raggiunto la dimensione di Cento duecento miliardi di esemplari partita dallo Yemen e diffusasi poi nell’africa orientale la crisi guardo ora Kenya Somalia ed Etiopia zona in cui ci sono 13 milioni di persone in una situazione di insicurezza alimentare acuta di cui 10 milioni nei luoghi colpiti dalle locuste ha spiegato il capo degli affari umanitari della 120 milioni di abitanti si trovano in condizioni di sicurezza alimentare e con venti fino a 180 chilometri orari piogge torrenziali alluvioni lampo festa Chara si è lasciato una scia di vittime anche di morte almeno cinque le vittime finora Europa settentrionale mentre l’emergenza si è spostata a sud in una traiettoria che nelle ultime ore la portata attraverso l’Olanda La Germania è la Francia fino a minacciare Sud Est francesenel Mediterraneo sulla Corsica centinaia e vuole rimasti a terra danni anche in Piemonte la passione per le bistecche minacciato la carriera del tennista colombiano ha Robert Farah numero uno al mondo ranking del doppio insieme con il connazionale Juan Sebastian Cabal sospeso dall’attività il 21 gennaio scorso per essere risultato positivo a uno steroide anabolizzante in un test antidoping condotto ottobre Sarà che ha dovuto rinunciare agli Open d’Australia era risultato positivo al boldenone ma è riuscita a dimostrare di averlo assunto involontariamente durante una cena in un ristorante colombiano la sera prima del testo sorpresa è stato reintegrato con effetto immediato E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa