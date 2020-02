Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono morti per il coronavirus in Cina dove le persone contagiate sono ormai più di 42 Mila e mentre la Cina ha iniziato la sperimentazione sui topi di un prima possibile vaccino l’organizzazione Mondiale della sanità tecniche di contagio in persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbero essere la punta dell’iceberg sale la tensione Pechino Roma tre nuove misure in Italia l’applicazione delle procedure sanitarie in vigore per i voli internazionali in arrivo da Roma il governo pensa misure per sostenere l’industria Alta tensione nella maggioranza sulla prescrizione Italia viva minaccia la mozione di sfiducia al ministro Bonafede Movimento 5 stelle con Crini replica così sarebbe la crisi i pentastellati assicurano più indietro non si torna fa ecco Franceschini è una minaccia tutto il governo le se potevo Intanto cerca di stringere sul emendamento al milleproroghe che includa anche la mediazione di Contegiovedì in consiglio dei ministri è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Roma per eseguire un’ordinanza Che dispone l’arresto di 38 persone ritenute appartamenti a vario titolo un’associazione a delinquere con Salvatore nicitra ritenuto uno degli ex boss della banda della Magliana per investigatori negli anni ha monopolizzato l’area nord della capitale assumendo il controllo con modalità mafiose del settore delle apparecchiature per il gioco d’azzardo tra 9 mesi non solo resteremo alla Casa Bianca manterremo la maggioranza al Senato ci riprenderemo la camera Questo è il messaggio che Donald Trump Invia ai candidati democratici nel primo comizio elettorale dopo la soluzione delle impeachment bagno di Manchester United dove si vota per le primarie dem e poi l’attacco alla speaker della camera Nancy pelosi che ha strappato una copia del pesto presidenziale Durante il discorso di Trump al congresso ora abbiamo i migliori Sono bisex avverto e a conclusione dello spoglio delle elezioni irlandesi di sabato e Liberal conservatori del fiamma file di Michelle Martin chiudono a quota 38 deputati seguo a ruota la sinistrafesta della SIM Fendi Mary Lou McDonald vincitrice del voto Popolare col 24,5% contro il 22,2 del partito di mattina è protagonista di Una clamorosa avanzata che arriva 37 seggi mentre solo terzo è il fungale del premier uscente filoeuropeo Leo varadkar che si ferma 35 deputati il risultato la scelta la partita per la formazione del volta nelle indagini sulla sparatoria in un agrumeto di Contrada xirumi nel catanese Dove sono state uccise due persone ferita gravemente una terza la procura di Siracusa disposto il fermo per il duplice omicidio tentato omicidio nel giardino del fondo secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe fatto fuoco contro quelli che riteneva fossero dei Ladri di arance il fermo è stato eseguito dalla squadra mobile di Catania a causa del bullismo on-line studente su cinque ha saltato la scuola e uno su tre ha vissuto esperienze di cyberbullismo e quanto emerge da un sondaggio condotto dal giudice tramite la piattaforma più ro-port dai dati emerge che le ragazze hanno maggiori probabilitàdi essere vittime di cyberbullismo e con venti fino a 180 chilometri orari pioggia torrenziale alluvioni la tempesta Chiara ti ha lasciato una scia di distruzione anche di morte almeno cinque le vittime finora Europa settentrionale emergenze si è spostato a sud in una traiettoria che nelle ultime ore la portata attraverso l’Olanda La Germania è la Francia fino a minacciare Sud francese sfociano nel Mediterraneo sulla Corsica centinaia e voli rimasti a terra danni anche in E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso la linea può tornare allergia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa