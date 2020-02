Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale grossi in Cina oltre 900 morti Pechino all’italiano misure Braccio di Ferro prescrizioni Italia viva con te e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in 135 contagiati sulla Diamond Princess oltre 900 morti in Cina i casi di trasmissione del nuovo coronavirus tra persone che non sono mai state in Cina potrebbero essere solo la punta dell’iceberg comunicalo MS media Cina possibile vicino scritto prima molti passi prima di usarlo sull’uomo prescrizione Italia Villa Conte compie uno sforzo per la mediazione slitta a giovedì pomeriggio alle 16 il Consiglio dei Ministri previsto per la giornata di oggi che avrebbe dovuto decidere Sul logo Conte bis Francesca milice così italiani La minaccia l’intero governo è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del comando provincialedi Roma per eseguire un’ordinanza Che dispone l’arresto di 38 persone ritenute appartenenti a vario titolo a un’associazione dell’Inter con il capo Salvatore nicitra ritenuto uno degli ex boss della banda della Magliana per gli investigatori di Gianni monopolizzato l’area nord della capitale assumendo il controllo con modalità mafiose del settore delle apparecchiature per il gioco d’azzardo andiamo a Milano una turista coreano è stata investita è uccisa da un tram l’investimento secondo quanto riferito dalla polizia locale dal 118 è venuta alle 23:30 in piazza Oberdan nella centralissima zona di Porta Venezia cambiamo ancora argomento Oggi siamo qui per fare quella ferita inferta a quelle gente loro discendenti per chiedere ancora una volta scusa per l’oblio che lato sul dramma delle foglie lo dice il premier Giuseppe Conte intervenuto al Senato alla commemorazione delle vittime delle Foibe alla tragedia e non è stato dato rilievo per superficialità o calcolo ha detto il premier sul tema abbiamo sentito l’avvocato dello Stato Giulio bacosiPresidente dell’Associazione di promozione sociale democrazia nelle regole 86 appunto Il maxiprocesso di Palermo contro la madre facendo un bilancio di massima il sacrificio dei vari Falcone Borsellino del giudice Livatino TFT assortito Ci piacerebbe dire che la mafia è stata sconfitta Ma teniamo purtroppo che abbia solo cambiato pelle abbandonato almeno a livello mediatico affari politica istituzioni di tutto una subdola ed autoadattante mentalità tutta fatto anticostituzionale che stanno contaminando i confini nazionali è una storia d’Italia saputo spostare in tutto il mondo un sistema giuridico attraverso il diritto romanospostare quello che hai fatto con la mentalità e l’operatività è necessario infoibare una volta per tutte questa mentalità e questa operatività se vogliamo liberarsene davvero È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa