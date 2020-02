Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il numero secchioni confermate l’epidemia di coronavirus in Cina ha raggiunto quota 42338 Perla cinese che ha portato a 108 i nuovi decessi per il virus 103 nella sola provincia di hubei La più colpita la triste conta delle vittime a livello nazionale è di 1016 morti una ragazza straniera di nazionalità coreana è stata travolta e uccisa da un tram La scorsa notte a Milano vestimento secondo quanto riferito dalla polizia locale dal 118 è venuto alle 23:30 in piazza Oberdan nella centralissima zona di Porta Venezia La giovane una turista di vent’anni era in compagnia di tre amiche che legge sono state trasportate in stato di choc all’ospedale è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Roma per eseguire un’ordinanza che dispone l’arresto di 38 personeappartenenti a vario titolo ad una associazione a delinquere con a capo Salvatore nicitra ritenuto uno degli ex boss della banda della Magliana per gli investigatori nicitra a negli anni per l’area nord della capitale assumendo il controllo con modalità mafiose nel settore delle apparecchiature per il gioco d’azzardo slot machine video lottery giochi e scommesse on-line un poster con carattere di esclusività le attività commerciali di Roma e provincia una bomba è stata fatta esplodere nella notte a Ruvo di Puglia provincia di Bari sotto l’auto privata di un militare del nucleo radiomobile dei carabinieri in servizio ad Andria per far esplodere l’auto una Fiat Sedici parcheggiata sotto casa della graduado è stato usato un ordigno artigianale con molta probabilità realizzato con ristoro l’esplosione ha distrutto completamente la vettura non ci sono feriti indagano i Carabinieri per me no lo dica a Bonafede se lo incontra così Matteo Renzi leader di Italia viva in unintervista ad Agorà Rai 3 alla domanda se la battaglia sulla prescrizione valga una caduta del Governo è ancora ciò che faremo nei confronti del ministro della giustizia lo verificheremo alla luce dei comportamenti del ministro aspetto ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa