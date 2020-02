Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale per l’informazione dal dal mondo a due o tre mesi per il primo test del vaccino contro il coronavirus secondo tratto un piccolo numero di persone per verificarne la sicurezza lo ha detto in una intervista Anthony Fauci fra i più celebri del mondo direttore dell’Istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive stiamo lavorando con l’azienda biotecnologiche a moderna E con la coalition for epidemic Fauci aggiunto che ci sono elementi per sostenere che il nuovo coronavirus possa essere trasmesso anche per via asintomatica Ossia da chi pur avendo l’equazione mostra ancora i sintomi in generale la maggior parte del virus si trasmette quando qualcuno ai sintomi ma con il nuovo coronavirus ha rilevato sembra esserci una trasmissione asincronaIntanto in Italia la forza sul nuovo coronavirus ha lasciato a 14 giorni il limite massimo di precauzione una donna è morta Stamani dopo essere stata investita da pezzi del tetto di un’abitazione scoperchiata dalle forti raffiche di vento che stanno colpendo tutta la zona di Sondrio la tragedia è avvenuta in via Valeriana vecchia a Traona soccorsa inizialmente dai Vigili del Fuoco e tirate sanitari Giunti sul posto con un elicottero un’ambulanza ogni tentativo di rianimazione risultato vano Italia viva ha voluto il governo con i 5 stelle a parola innata per allargare il campo democratico e moderati contro Salvini oggi è la principale causa di fibrillazione di questo campo e fa un favore al leader della Lega Io lo chiamerei un alimento strategico che non va scaricato sugli italiani così del PD Nicola Zingaretti a margine di un’iniziativa a Roma nel 2019 è stato registrato il livello più basso di ricambio naturale degli ultimi 102 anni a fronte di 4035000 nati vivi sono stati registrati 647000 decessi il numero medio di figli per donna e di 1,29 mentre di 32,1 anni l’età media al parto lo rende noto l’Istat nell’annuale rapporto sugli indicatori demografici la speranza di vita alla nascita per le donne di 85,3 anni mentre di 81 per gli uomini per uni come per le altre l’inserimento su 2018 è pari a 0,1 decimi di anno corrispondente a un mese di vita in più listata segnala Inoltre un ulteriore rialzo dell’ età media 45,7 anni al primo gennaio 2020 ed è tutto grazie per averci seguito dalla relazione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa