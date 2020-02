Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta ascarelli la coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di One positive al Virus actor è ricoverata in terapia intensiva Ma le loro condizioni stanno migliorando le loro condizioni cliniche sono stazionari con parametri emodinamici stabili continua il trattamento antivirale la prognosi è tuttora riservata sono stati valutati ad oggi presto la nostra accettazione 50 pazienti sottoposti ai test per la ricerca del nuovo coronavirus di questi 38 risultati negativi ai test sono stati dimessi 15 pazienti sono tutt’ora ricoverati e tre sono i casi confermati la coppia cinese attualmente in terapia intensiva il giovane proveniente dall’alto della Cecchignola 10 sono i pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovovirus in attesa di risultato due sono pazienti che risultano negativi al test per nuovo coronavirus rimangono comunque ricoverati per altri motivi quindi ci siamo a Taviano Lecce i binari del nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce hanno arrestato per violenza sessuale su minori un settantenne di Taviano al quale nel ottobre scorso erano stati sequestrati computer e poi i multimediali non inchiesta sul giro di pedopornografia si tratta dello stesso uomo che era stato arrestato una quarantina di anni fa per tentata estorsione perché telefonava i genitori di Mauro Romano bimbo di 6 anni scomparso a Racale Lecce il 20 giugno 1977 chiedendo loro denaro in cambio di notizie del figlio per lui è stato eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP di Lecce ha ritenuto uno dei torturatori di migranti non Libica un uomo di nazionalità Libica è stato fermato su disposizione della Divinazanzara dalla squadra mobile di Crotone per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e concorso in tortura con altre persone in via di identificazione 37 anni si trovava dallo scorso mese di novembre nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove aveva chiesto il riconoscimento della Protezione internazionale la tempesta ciare che in questi giorni sta colpendo l’Europa centrale causa valori record del vento anche in alta montagna in Alto Adige beltovo sopra solda Oggi sono stati registrati 192 km all’ora il vento notevolmente meno forte ti fa notare in forma di con temperature quasi primaverili La scorsa notte a Roma in via Salaria sul muro che circonda Villa Ada pochi passi dalla parte all’ultima opera della Street Artist Laica che ritrae Giulio regeni che abbraccia lo studente arrestato in Egitto zaki Con indosso una divisa da carcerato davanti alle due figure campeggioLibertà scritta in lingua araba nell’opera regeni rassicura Jackie dicendogli stavolta andrà tutto bene ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime mie

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa