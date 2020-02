Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio piano Ferrigno due o tre mesi per il primo test del vaccino anti coronavirus su un piccolo numero di persone per verificarne la sicurezza lo annuncia in un’intervista Anthony Fauci tra i più celebri immunologi del mondo e direttore dell’Istituto americano per lo studio delle malattie infettive stiamo lavorando quella azienda biotecnologica moderna intanto di infezione supera quota 1000 vittime 1018 nel mondo di cui due fuori dal territorio cinese su un totale di oltre 43000 Italia conferma lo stop ai voli da e per la cena e si attiva per contenere gli effetti negativi sul sistema economico e produttivo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dichiara 300 milioni per sostenere il nostro Export perlata sforzo italiane limite massimo di precauzione resta a 14 giornipiastrini paralizzato Regno Unito Francia Germania portando morte e distruzione paura affinché le sue colpe anche nel nostro paese vicino secondo è morta una donna investita da pezzi di tetto di un’abitazione scoperta dalle forti raffiche di vento sulle Alpi le raffiche hanno raggiunto i 200 km orari alberi abbattuti danni a strutture in Piemonte in Valle D’Aosta vento record anche in Piemonte per una tormenta chiusa al traffico la Statale 36 traffico e poi sul Ponente Ligure condanna nell’ imperiese la politica la decisione del governo di non inserire logo con te sulla prescrizione nel milleproroghe mi sembra una giacca di buon senso che evita pure spaccature lo apprezzo di Italia viva Matteo Renzi su Facebook aggiungendo Quando arriverà la legge sulla prescrizione in aula noi voteremo coerenti con le nostre idee e il garantismo che ci caratterizza adesso concentriamoci sull’emergenza crescita sulla produzione industriale sui dati negativi del PIL L’Italia ha bisogno di ripartire dall’economia concludi Renzi l’ultima notizia in chiusura la speranza di vita alla nascitaper le donne di 85,3 anni mentre di 81 anni per gli uomini lo rileva l’Istat nel report sugli indicatori demografici del 2019 più segnale Inoltre un ulteriore rialzo dell’ età media 45,7 anni al primo gennaio 2020 Intanto continua a diminuire la popolazione al primo gennaio 2020 residente ammontano a 60 milioni 317 Mila 116000 in meno su base annua aumenta il divario tra nascite e decessi per 100 persone decedute arrivano soltanto 67 bambini 10 anni fa erano 96 è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa