Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno dopo avere semiparalizzato l’Europa la tempesta in arrivo dalla Gran Bretagna fa sentire se tu scherzando tutto il nord Italia con violentissime raffiche di vento che sulle montagne del Piemonte ha raggiunto i 204 km orari in Alto Adige 192 km disagi anche per un guasto blackout non è da escludere che il guasto possa essere stato causato proprio dal fenomeno meteo in provincia di Sondrio altrimenti Purtroppo una vittima una donna ha perso la vita investita dai pezzi di tetto di una casa scoperchiata dalle forti raffiche alberi abbattuti e danni a strutture per una tormenta chiusa al traffico la Statale 36 traffico anche sul Ponente Ligure condanni nell’ imperiese è una bomba è stata fatta esplodere nella notte a Ruvo di Puglia in provincia di Bari sotto l’auto privata di un militare del nucleo radiomobile dei carabinieri in servizio ad Andria per fare illa macchina una Fiat 16 parcheggiata sotto casa del graduato è stato usato un ordigno artigianale con molta probabilità realizzato con il tritolo esplosione ha distrutto completamente la vettura non ci sono feriti economia Ministro dei Trasporti Paola de Micheli ha chiesto un incontro urgente Con Air Italy invitando la società sospendere ogni decisione in merito alla possibile liquidazione della compagnia aerea fino alla riunione con i ministeri competenti Non è accettabile la decisione di liquidare un’azienda di tali dimensioni senza informare prima il governo e senza valutare seriamente eventuali alternative pertanto dichiara la ministra mi aspetto che hai in Italy sospendo la deliberazione fino all’incontro possiamo già calendarizzati ultime notizie in chiusura Daspo per un anno per un arbitro di calcio che a termine di una partita del campionato di seconda categoria ha colpito con una testata al Volto uno dei giocatori forti scosse di questo Macerata si tratta del primo da In italia nei confronti di un arbitro è tutto grazie per averci seguito le news torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa