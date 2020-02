Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Spaziani informazione in studio Giuliano Il coronavirus e rappresenta una grave minaccia per il mondo spiegalo sms che ha raccolto 400 scienziati a Ginevra per discutere dell’emergenza intervistato Anthony Fauci fai più celebri del Monte direttore dell’Istituto americano per lo studio delle malattie infettive annuncia che ci vorranno due o tre mesi per il primo test del vaccino su un piccolo numero di persone per verificarne la sicurezza e poi sapere che ci sono elementi per sostenere che l’infezione possa essere trasmessa anche per via asintomatica Ossia da chi pur avendola non dimostra ancora i sintomi Il morbo ha superato Quota Mille vittime 1018 nel mondo su un totale di 43000 contagi in Italia migliorano le condizioni della copia cinese risultata positiva al test ricoverata allo Spallanzani di Roma argomento continua a diminuire la popolazione al primo gennaio 202060617164 base annua secondo gli ultimi dati Istat sono 55 milioni di Italiani 5,4 gli stranieri aumenta il divario tra nascite decessi per 100 persone morte è soltanto 67 bambini nati 10 anni fa erano 96 del 2019 rinascite sono state 435000 il dato più basso mai riscontrato la crescita demografica si concentra particolarmente nel nord mentre si conferma Il calo della popolazione nel mezzogiorno intanto aumenta di un mese la speranza di vita per le donne 85,3 anni per gli uomini 81 a Napoli del leader di Italia viva Matteo Renzi riferisce della decisione del governo di non inserire il logo punte sulla prescrizione nel milleproroghe lo definisce oggetto di buon senso promettendo che quando la legge arriverà in aula kit vivavoce l’acquirente con le tue idee Intanto il leader dem Nicola Zingaretti attacchi renziani definendo l’ipotesi di una sfiducia al guardasigilli Bonafede un insopportabile teatrino accusandoli di essere causa di fibrillazioniaiutare Salvini intanto si va verso un nuovo slittamento della arrivo in aula alla Camera del milleproroghe Adesso sarà venerdì è tutto grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa