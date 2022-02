Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del CSM dell’ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli mai più magistrati che svolgono contemporaneamente funzioni giurisdizionali incarichi anche se non territorio diverso il diritto vale per tutte le cariche elettive nazionali locali e per gli incarichi di governo a tutti i livelli è stata approvata in consiglio dei ministri decreto legge per arrestare la diffusione della peste Suina africana il provvedimento di urgenza ha proposto dai ministri Patronelli Esperanza punta ai radicare la peste Suina nei cinghiali a prevenire il contagio nei suini d’allevamento e a salvaguardare le esportazioni il sistema produttivo nazionale è la filiera ed esclusivamente i piedi immunocompromessi oggetto di valutazione da parte della Comunità scientifica solo dopo il pronunciamento della IV a potrà eventualmente essere autorizzata così il ministero delladopo la richiesta della Regione Piemonte precisando che non c’è stato alcun via libera formale al nuovo richiamo ma si tratta solo di una interlocuzione tecnica informale fra Ministero e regione il Piemonte ha dato indicazione alle Aziende Sanitarie di convocare gli oltre 58 mila immunodepressi che nella regione hanno già maturato i tempi previsti per la quarta dopo il segretario generale della nato James soderbergh Ha ribadito che vi è un rischio reale di un conflitto armato in Europa dato che il numero delle truppe ai confini dell’Ucraina salgono e i tempi di reazione di un eventuale attacco scendono ma anche messo in guardia dal pericolo di azioni ibride comprese quelle che ho un tentativo di ribaltare il governo di Kiev sottolineando l’altro numero di agenzie di intelligence russi presenti in Ucraina per il segretario di stato americano Tony blinken l’invasione delle ucraina da parte della Russia può avvenire in qualsiasi momento anche durante le olimpiadi vaivén vita gli americani a lasciare immediatamente il paese Cambiamo argomento suscita forte preoccupazione la noMinistero della transizione ecologica che vieta l’immissione in natura del coregone specie ittica considerata alloctona introdotta Nei laghi del Nord poco prima dell’Unità d’Italia la preoccupazione di Nicola tavoletta presidente nazionale di ACLI terra di prendere una posizione importante a favore dei Pescatori le acque interne in particolar modo quelli della Lazio dell’unghia della Lombardia per quanto riguarda la pesca al lavarello al coregone Com’è possibile che Il ministero nella confezione ecologica abbia Non può essere permesso perché introdotto in Italia sono dal 1800 oltre 150 anni che esiste nelle nostre acque ed è una tradizione quella pesca al coregone è tutta l’economia della filiera perché riguarda lo stesso pesce quindi va tutto e vanno tutelati il nostro pescatori È tutto Buon proseguimento di ascolto

