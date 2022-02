Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio torna draghi dopo la settimana di passione del Quirinale il governo efficiente di 5030 stampa dopo il via libera del Consiglio dei Ministri la riforma del CSM va avanti senza rimpasti sulle sfide importanti la lotta lavanderia della crescita le misure contro l’inflazione io federatore del centro Lo escludo ho visto che tanti politici mi cambi danno tanti posti in giro per il mondo mostrando grande attenzione per me ma vorrei rassicurarli che se decidesse di continuare a lavorare posso trovarlo da solo voltiamo pagina la fase acuta della pandemia potrebbe finire entro la metà dell’anno se il 70% della popolazione mondiale Sara vaccinata l’ha detto il capo mette Pedro Ada nome in un briefing sta d’Africa Intanto in Italia il 31 gennaio la variante omicron era destinata al 99 1 % con una variabilità regionale trenoquel 100% mentre la Delta era Lo 09 del campione esaminato sono i risultati dell’indagine rapida condotta dall’istituto superiore di sanità e Ministero della Salute insieme laboratorio regionali e la stazione Bruno Kessler su tutte le regioni e le province autonome attraverso 122 laboratorio e 2289 campioni sequenziato il governo cerca un partner verità il ministro dell’economia Franco e illustrato al consiglio dei ministri di insieme che servirà per avviare il processo attraverso offerta pubblico vendita diretta non abbiamo tempi predeterminati prevediamo che in una prima fase del ministero mantengono a quota minoritaria che non di controllo dita che potrei una successiva essere nella fase iniziale governo sarà presente aggiunto cronaca un operaio di 55 anni è morto sul colpo un altro diventi sei ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale in Garda dopo essere precipitati nel vano ascensore mentre stavano la cabina di un palazzo di Milano vicino a piazzale Loreto e due sono caduti da un’altezza di 20 m in chiusura parliamo di musicacol primo singolo d’esordio baciami baciami in uscita Maggio 2021 la cantautrice siciliana a Viola propone il suo nuovo brano da respiro internazionale Dirty Love abbiamo incontrato Martina per chiederle di raccontarci come sta e soprattutto il significato di questo blog era sempre bene Sì con contratti Lapo ci siamo un po’ allargati perché comunque abbiamo scelto di provare anche altre strade da sempre Comunque mi piace cantare in altre lingue quindi non sono inglese qualcosa più avanti poi si vedrà e quindi per cercare anche diciamo di percorrere e per Comunque anche per necessità perché il tipo di brano comunque richiamava una lingua diversaSaeco dall’italiano suona va benissimo così in inglese quindi abbiamo abbiamo scelto di provare Insomma quest’abito nuovo alzano ovviamente anche questo è un brano autobiografico Infatti l’ho scritto in un momento in cui attraversavo una situazione a livello Amoroso un po’ così diciamo E quindi è un brano che parla della speranza di avere accanto a sé la persona che si era allontanata Ecco al centro che mi piace sempre l’amore in un linguaggio ovviamente che universale forse è lo scopriremo ascoltando il singolo qui hai puntato molto anche un po’ sulle emozioni ovviamente di questo sentimento e si emozioni che si percepiscono adal videoclip che racconta Dirty Love assolutamente Essendo comunque un brano appunto emozionale perché a te per me lo è in prima persona perché ovviamente ho messo le mie emozioni in musica ma è anche un brano così suggestivo e quindi volevo che fosse tipo anche il video Infatti ci riprendono per esempio delle Atmosfere a lume di candela dove ho voluto proprio che la candela insomma la luce della candela fosse la speranza Diciamo che è presente per tutto il video ma alla fine invece è questa rosa viene meno con.la speranza di riavere indietro la persona che si chiamava È tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa