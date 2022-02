Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale stasera dalla redazione da parte di Francesco vita studio torna draghi dopo la settimana di passione del Quirinale governo efficiente dice nella conferenza stampa dopo il via libera del Consiglio dei Ministri la riforma del CSM va avanti senza rimpasti sulle sfide importanti la sala pandemie rilancio della crescita le misure contro l’inflazione io federatore del centro Lo escludo ho visto che tanti politici mi cambi danno tante cose in giro per il mondo mostrando grande attenzione per me ma vorrei rassicurarli che se decidi di continuare a lavorare un lavoro posso trovarlo da solo Ha detto il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità la riforma del CSM della Giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli mai più magistrati che svolgono funzioni giudizi incarichi politici contemporaneamente anche se in territori diversi il divieto vale per tutte le cariche elettive nazionali e locali per gli incarichi di governo a tutti i livelli c’è stata una discussione ricchissime condivisa in consiglio di miniti dice dai il via libera del parlamento senza porre la fiducia prima delle elezioni del prossimo CS il superbonus deve cambiare perché ci sono stati troppi pochi controlli e troppe lo dicono il premier draghi e ministro dell’economia Franco nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri quindi che oggi dicono che le frodi non contano e bisogna andare avanti lo stesso sono alcuni di quelli che hanno scritto la legge hanno permesso di lavori senza controlli se superbonus Merlin per i sequestri decisi dalla magistratura per questioni fraudolente per 2,3 miliardi ferma draghi e Franco sottolinea che le sono Sotto indagine sono molto più altre e le truppe sono state fra le più grandi mai visto non è d’accordo eletto segretario del MoVimento 5 Stelle per caro pochissime le truffe replica Franco ieri dicono i 5 Stelle e sono 67252 nuovi contagi da covid in calo progressivo anche il numero delle vittime ancora alto 334 cara 089 questa settimana il valore dell’indice di trasmissibilità RT Dunque stabilizzandosi sotto la soglia di allerta dell’Unitàvalore di 093 della scorsa settimana in diminuzione anche l’incidenza 962 casi per 100.000 abitanti rispetto al 1362 della corsa settimana in Italia 1 su 6 avuto il covid dall’inizio della pandemia due anni fa sono Infatti 10 milioni 89420 9 i guariti per brusaferro una decrescita dell’epidemia l’uso del tiopentone per per il suicidio medicalmente assistito chiesto da Mario 44enne tetraplegico marchigiano che ingaggiato una battaglia legale con l’azienda sanitaria unica regionale per l’applicazione della festa della consulta cappato DJ fabo a decidere la proprietà del farmaco una commissione di esperti dopo la verifica delle condizioni di Mario da parte del comitato etico della regione Marche tra Marco a stabilire ora come procede l’associazione Coscioni perla di una svolta storica per provincia invece in Italia torna la pena di morte il presidente americano bagni degli un’intervista TV invitato gli americani a lasciare immediatamente l’Ucraina lo stesso ha fatto il Giappone la Coreaè stato blinken ha fermato con invasione da parte della Russia può venire in qualsiasi momento anche durante le olimpiadi di Pechino vertice telefonico Trevi verde nato in corso Intanto emerge che lungo tavolo che separava di Macron Putin incontra il cremino era una soluzione obbligata per dopo il rifiuto del presidente francese lì sotto il post è un tampone molecolare dopo l’arrivo amo il governo cerca un partner per i te il ministro economia Franco illustrato al consiglio dei ministri dpcm che servirà per avviare il processo attraverso offerta pubblico vendita diretta non abbiamo tempi predeterminati che vediamo che in una prima fase II Ministero mantengo una quota minoritaria e non controllo ditta che potrà in una fase successiva essere venduta nella fase iniziale governo sarà presente aggiunto porto in chiusura Dorotea Viera 32 anni ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 7,5 km di via trombi giochi di Pechino imprese medaglia di bronzo anche per Davide Ghiotto nella gara di pattinaggio veloce 10.000 m e azzurro sono a 10 medaglie suonato il sogno a cinque cerchi per Federica Brignone solo settimanedelusione anche per Arianna Fontana la campionessa Olimpica dei 500 metri cade nella finale della doppia distanza resta a riposo intanto spiego oggi in vista della prima prova di discesa libera di domani ed è tutto vi auguro una buona serata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa