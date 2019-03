Ultime Notizie Roma del 11-03-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale regalati dalla redazione in studio Roberta il giorno dopo il disastro aereo Chiama Pina che ha fatto 157 vittime tra cui 8 italiani continuano a cercare le cause della sciagura la procura di Roma aperto un fascicolo di indagine in relazione alla volta in italiano procedimento coordinato dal Procuratore Giuseppe Pignatone al momento senza indagati e ipotesi di reato nello schianto poco dopo il decollo da Addis Abeba hanno perso la vita da mediano Sebastiano Tusa il presidente dell’Ordine di link2007 Paolo 10 alcuni appartenenti a una ONLUS di Bergamo due ragazze impegnate nel programma alimentare mondiale possiamo Pavia la Procura della Repubblica di Pavia aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 68 anni che venerdì scorso è deceduta dopo un iniezione peridurale effettuata nell’ambulatorio di terapia del dolore delleMaugeri la sessantenne abitava in provincia di Milano a presentare denuncia è stato il marito la procura ha disposto il sequestro della cartella clinica e l’autopsia che verrà effettuata l’istituto di medicina legale dell’università di Pavia le persone padre madre e figlio sono rimasti seriamente feriti in un’esplosione che si è verificata stamani intorno alle 7:20 nel loro appartamento al terzo piano di una palazzina di Cervignano del Friuli Udine che ha interessato anche un altro appartamento adiacenze padre e figlio sono stati trasferiti all’ospedale di Cattinara Trieste mentre la madre è stata ricoverata a Dudi Matera capitale europea della cultura sarà protagonista dei viaggi di primavera che rimarranno stabili anni 80 inizia stessa economica oltre 6 italiani su 10 Infatti non escludono di visitare una città d’arte durante la prossima stagione la durata del soggiorno ideale sarebbe in media tre quattro notti le mete più ambite saranno Firenze Roma Venezia con l’inserimento in classifica di Matera che si trova in quinta posizioneda consueto osservatorio realizzato da turismo con l’istituto Piepoli che vede febbraio come un buon mese per il turismo Capitan Marvel il film di Anna boden e Ryan dopo aver sbancato i box office in tutto il mondo trionfa anche in Italia le gesta degli Eroi Marvel Hanno raccolto un totale di €4856000 al secondo posto letto stabile in bocca in sala da 6 settimane e rilanciato dagli Oscar che è incazzato altri €742000 le altre nuove uscite della settimana sono state belle della storia della famiglia vernel e non sposate le mie figlie 2 che si piazza al terzo posto di €107000 e tutto per ora dalla redazione puntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa