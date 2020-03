Ultime Notizie Roma del 11-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo Consiglio dei Ministri sull’emergenza coronavirus sul tavolo lo spostamento dal pareggio di bilancio per poi volare in giornata dal Parlamento voto che avverrà scaglionato per rispettare le norme sanitarie della positività di un primo parlamentare Il deputato Pedrazzini del misto lui e i suoi vicini di scranno non parteciperanno alla seduta odierna il governatore Lombardo Fontana Chiedi intanto misure ancora più rigide che potrebbero arrivare già da oggi oltre 10000 contagi in Italia via Torino annuncio nuovo tesseract Viviani Italia sempre più isolata mentre combatte la diffusione del coronavirus Austria Slovenia e chiudono le Spagna Danimarca Albania Malta sospendono i voli stessa cosa fanno tante compagnie internazionali come Delta Air France easyJet British l’Australia blocca gli arrivi dall’Italia superati in tanti 1000 casi negli Stati Unitidel resto nel caso di nuovi positivi in Corea del Sud il primo morto dell’America centrale primi due casi in Bolivia le Borse internazionali risollevano però la testa il guardasigilli Bonafede tira oggi Parlamento sulle rivolte in 27 carceri italiane Seguite le misure adottate nell’ambito dell’emergenza coronavirus un primo bilancio e registra 600 posti letto distrutti danni alle strutture per almeno 35 milioni di psicofarmaci superati per €150000 12 detenuti morti per overdose 41 agenti feriti e 19 vasi ancora in Puglia biden mette le mani sulle nomination dei mentre Samuel sta per ormai corsa l’ex vicepresidente vince le primarie anche in Michigan mississippi-missouri testa a testa nello stato di Washington attesi risultati di North Dakota e Ida in Russia la Duma intanto approvato l’emendamento per eliminare il limite del mandato presidenziale dalla costituzione permettendo così ai frutti di ricandidarsi dopo il 2024 è terminato ieri mattina con successo il complesso sollevamento della campata dal centronuovo ponte di Genova che scavalca il torrente Polcevera sostituendo la parte di intricato crollata il 14 agosto 2018 presso il cantiere della al via allenamento dell’altra campata che passa sopra la ferrovia forte con un poker di riciclata super 43 in Spagna e Valencia e conquista i quarti di Champions avanti anche Lipsia che ha battuto 30 il Tottenham e dimostrerai ritorno degli Ottavi Liverpool Paris saint-germain Dortmund i calciatori italiani spagnoli chiedono per rinvio delle competizioni europee a causa dell’emergenza coronavirus e in Italia live vuole lo stato anche gli allenamenti in premier primo stop con abbonamento di City Arsenal prevista per oggi e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

