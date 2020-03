Ultime Notizie Roma del 11-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale nessun coronavirus da nord alla richiesta di chiudere tutto il governo non escluso oggi il Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione Lombardia Fontana Mi auguro arrivi non risposte chiare di governo non esclude inferiori misure preoccupazione di Confindustria rallenta il numero di nuovi contagi il numero totale di guariti arriva 1004 in terapia intensiva quasi 900 persone e a destra c’è un effetto Domino per un’altra notte vincente Les vicepresidente Domina anche questa notte letterale conquista almeno quattro stati e Trapani Michigan standard annullati comizi elettorali per paura della coronavirus il virus si sta diffondendo in Europa Cina meno con tajine El Bey oltre 1000 i contagiati negli Stati Uniti Trump indirettamente a mettere la pericolosità dell’emergenza coronavirus Assicurazioni Americacoprirà i costi dei test velocità Merkel si era il 60 e il 70% della popolazione colpita dal ministro della Salute britannico Nadine dorries governo è pronto a varare misure di sostegno per le famiglie e per l’economia del paese mentre il centrodestra chiede misure ancora più restrittive ma il governo ha detto no misure drastiche fa sapere Salvini Fontana dei sindaci della Lombardia Ok chiudere tutto per la prima volta nessun nuovo contagio a Codogno miscele von der leyen chiamano Conte pronti a sostegno aggiuntivo per l’Italia oggi come abbiamo detto il Consiglio dei Ministri e cambiamo argomento il Parlamento spagnolo ha deciso ieri che non condurre un’indagine sul presunto riciclaggio di denaro da parte dell’essere Juan Carlos indagine era stata richiesta la partita Podemos ma un organo esecutivo non accettato la richiesta di creare una commissione investigativa ha detto una fonte del parlamento una settimana fa il quotidiano tribune de Geneve aveva scritto che nel 2008 Gohan Carlosricevuto circa 88 milioni via guardare Saudita Abdullah tramite conto svizzero dimentica quotata Parma secondo il giornale Inoltre nel 2012 avrebbe Donato 65 milioni di dollari la sua ex amante Lina zaini wittgenstein il giornale quindi scritto citando fonti vicine alla vicenda che tali transazioni sono al centro di un’indagine avviata nel 2018 Ginevra Per sospetto riciclaggio di denaro San Carlo 80 ha perso la sua unità dopo aver ceduto il trono suo figlio per il 3 giugno 2014 dopo 39 anni E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

