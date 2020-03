Ultime Notizie Roma del 11-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio stamani nuovo Consiglio dei Ministri sull’emergenza coronavirus sul tavolo lo scostamento dal pareggio di bilancio che tra poi votato dal Parlamento brutto che sarà scaglionato per rispettare le norme sanitarie ieri la possibilità di un primo parlamentare deputato che nel misto lui e i suoi vicini di Scanno non parteciperanno alla seduta mentre il nodo spinge con forza per misure ancora più drastiche Liber della Lega chiede Matteo Salvini che ora sia tutta l’Europa diventare zona rossa per evitare commerciali oltre 10mila i contatti in Italia e mentre governo delinea le sue misure Fra l’altro cassa integrazione per tutti i senatori in tutta Italia congedi speciale per i genitori che hanno i figli a casa da scuola aiuti specifici per gli autonomi per i lavoratori stagionali dall’Unione Europea arrivano segnali più che incoraggianti non sono in termini di flessibilità sul deficit che l’Italia si accinge ritoccare portando la cifra degli interventi almeno 10 miliardiproporrà di creare un fondo di 25 miliardi a sostegno del Sistema Sanitario delle PMI del Mercato del Lavoro e delle parti più vulnerabili dell’economia Italia sempre più isolata mentre combatte la diffusione del coronavirus outlet lo chiudono le frontiere Spagna Danimarca Albania Malta sospendono i voli stessa cosa fanno tante compagnie internazionali l’Australia blocca gli arrivi dall’Italia superato intanto mi le case negli Stati Uniti battuta d’arresto nel di nuovi positivi in Corea del Sud Cina a Panama primo morto dell’America centrale primi due casi in Bolivia le Borse internazionali risollevano però la testa Decathlon o la catena francese di negozi dedicati allo sport annuncia nuovo schema di gioco da mercoledì e fino a venerdì 13 marzo compreso tutti i negozi sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico Ma resta aperto on-line misura che si aggiunge a quanto definito dal decreto sono nota mandata a tutti i clienti che prevede la chiusura nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo reagire alle difficoltà e ciò che sappiamo fare da veri sportivi cercando le migliori soluzioni per andare avanti scriviJoe biden mette le mani sulle nomination democraticamente Bernie Sanders Salvo clamorose sorprese a fare Ormai A fine corsa per eletto vicepresidente Mini Super Tuesday delle primarie dem si è trasformato in un nuovo Trionfo ora biden e Sanders sono attesi domenica per la prima sfida TV a due che precede il nuovo martedì elettorale ma ormai per il motore progressista potrebbe essere troppo tardi ed Hayden nel festeggiare l’ennesima Vittoria e gli do la mano gli eterni condividiamo lo stesso obiettivo è insieme batteria Donald Trump ha detto il presidente Intanto snobba il coronavirus e annuncia un nuovo comincio il prossimo 19 marzo il guardasigilli Bonafede per i raggi Parlamento sulle rivolte 27 carceri italiane eseguite le misure adottate nell’ambito dell’emergenza coronavirus un primo bilancio registra 600 posti letto distrutti Daniele strutture per almeno 35 milioni di euro psicofarmaci sottratti per €150000 12 detenuti morti per overdose 41 agenti feriti 19 parti ancora in Puglia Cambiamo argomento l’anno scorso Mediaset ha registrato ricavi per due Mila e Novecento5 milioni e un utile di 190 rispetto 97 precedenti al netto delle operazioni straordinarie come la plusvalenza Ei Towers forte taglio dei costi e nessun dividendo a favore del progetto di Alvin internazionale A proposito del coronavirus non è possibile formulare previsioni attendibili circa la durata degli impatti sulla gestione risultati 2020 afferma Mediaset terminato ieri mattina con successo il complesso sull’evento della campata da 100 m di nuovo ponte di Genova che scavalca il torrente Polcevera sostituendo la parte di un peccato sulla per 14 agosto 2018 presso il cantiere darà l’allenamento dell’altra Campana che passerà sopra la ferrovia ed era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa